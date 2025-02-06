Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Tóm tắt vị trí:
Chuyên Viên Bảo Trì tại Maxidi sẽ chịu trách nhiệm bảo trì toàn bộ hệ thống cửa hàng và kho, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả
Mô tả công việc:
• Thực hiện bảo trì và sửa chữa thiết bị điện, hệ thống làm lạnh (tủ mát, tủ đông).
• Lên kế hoạch và tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên cho máy điều hòa và các thiết bị liên quan.
• Tiến hành kiểm tra định kỳ các tủ mát và tủ đông để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả năng lượng.
• Đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu suất của thiết bị và máy móc.
• Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo trì và sửa chữa bổ sung theo yêu cầu của ban quản lý.
• Biết cách đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ điện.
• Khả năng học hỏi và cập nhật công nghệ mới.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện/Điện công nghiệp/Tự động hóa hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Có ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa, PLC…tốt nhất là trong các cửa hàng bán lẻ hoặc kho hàng.

Tại CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM

CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

