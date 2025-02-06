Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 20 Triệu

Tóm tắt vị trí:

Chuyên Viên Bảo Trì tại Maxidi sẽ chịu trách nhiệm bảo trì toàn bộ hệ thống cửa hàng và kho, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả

Mô tả công việc:

• Thực hiện bảo trì và sửa chữa thiết bị điện, hệ thống làm lạnh (tủ mát, tủ đông).

• Lên kế hoạch và tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên cho máy điều hòa và các thiết bị liên quan.

• Tiến hành kiểm tra định kỳ các tủ mát và tủ đông để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả năng lượng.

• Đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu suất của thiết bị và máy móc.

• Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo trì và sửa chữa bổ sung theo yêu cầu của ban quản lý.

• Biết cách đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ điện.

• Khả năng học hỏi và cập nhật công nghệ mới.