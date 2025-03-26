Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Navigos Search
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hàng ngày kiểm tra, sửa chữa, cải thiện Máy móc Thiết bị Đồ dùng trong nhà máy theo phiếu Kiểm tra hàng ngày và theo Danh sách sửa chữa.
• Kịp thời sửa chữa Máy móc Thiết bị đồ dùng nếu có nhân viên phát hiện tình trạng bất ổn.
• Nhận yêu cầu từ bộ phận sản xuất về việc sửa chữa cải thiện.
• Thực hiện công tác Bảo dưỡng trong nhà máy theo kế hoạch Bảo dưỡng.
• Kiểm soát các bản vẽ Máy móc thiết bị đồ dùng luôn được cập nhật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành cơ điện tử.
• Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình, thao tác PLC và thao tác biến tần.
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Có thể làm việc 3 ca và tăng ca khi có yêu cầu. Chấp nhận lịch làm việc được sắp xếp cho từng cá nhân (Đi làm ngày nghỉ, nghỉ bù ngày thường).
• Ưu tiên các ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh và sinh sống tại Đồng Nai.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
lương tháng 13, thưởng hiệu suất kinh doanh khám sức khỏe và team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
