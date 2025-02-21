Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 1,000 USD

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 800 - 1,000 USD

- Sữa chữa bảo trì hệ thống điện trong nhà máy, nông trại, công ty.
- Đảm bảo sự hoạt động thông suốt của máy móc và cơ khí khu vực nhà máy hoặc nông trại.
- Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho các thiết bị sử dụng trong nhà máy hoặc nông trại
- Đánh giá mức độ và khả năng hỏng của các chi tiết, thiết bị theo thời gian, chu kỳ làm việc…
- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty.
- Khắc phục sự cố máy móc thiết bị.
- Ghi chép hồ sơ bảo trì, hồ sơ ISO.
***Làm việc tại trang trại hoặc nhà máy sữa Dalatmilk: Thôn Cầu Sắt, xã TuTra, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên các chuyên ngành Cơ khí, Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa,...
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có khả năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Có đạo đức tốt, ham học hỏi & tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Ưu tiên nam, có thể đi làm theo 03 ca, lễ, tết...

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

