Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 800 - 1,000 USD

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

- Sữa chữa bảo trì hệ thống điện trong nhà máy, nông trại, công ty.

- Đảm bảo sự hoạt động thông suốt của máy móc và cơ khí khu vực nhà máy hoặc nông trại.

- Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho các thiết bị sử dụng trong nhà máy hoặc nông trại

- Đánh giá mức độ và khả năng hỏng của các chi tiết, thiết bị theo thời gian, chu kỳ làm việc…

- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty.

- Khắc phục sự cố máy móc thiết bị.

- Ghi chép hồ sơ bảo trì, hồ sơ ISO.

***Làm việc tại trang trại hoặc nhà máy sữa Dalatmilk: Thôn Cầu Sắt, xã TuTra, Đơn Dương, Lâm Đồng.

- Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên các chuyên ngành Cơ khí, Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa,...

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có đạo đức tốt, ham học hỏi & tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Ưu tiên nam, có thể đi làm theo 03 ca, lễ, tết...

