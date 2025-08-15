Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 400 - 500 USD

- Làm việc với các hệ thống băng tải, xích tải, gầu tải, vít tải, hệ thống con lăn/ ổ bi, hệ thống thủy lực, máy nén khí, chiller, máy bơm, máy nghiền, các quạt công nghiệp, xe xúc lật.

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các máy móc thiết bị điện.

- Tháo lắp, bảo trì bảo dưỡng định kỳ cho các máy móc thiết bị điện (kiểm tra, tẩm sấy, thay vòng bi động cơ, ...).

- Tìm lỗi, xử lý các tình huống phát sinh hư hỏng về điện trong quá trình máy móc hoạt động, tìm nguyên nhân và ngăn ngừa sự cố lặp lại.

- Tham gia cải tiến máy móc thiết bị.

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung cấp, cao đẳng kỹ thuật điện/ điện công nghiệp.

- Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc bảo trì máy móc trong chuyền sản xuất hoặc lắp mới thiết bị công nghiệp.

- Đọc hiểu bản vẽ nguyên lý điện.

- Có sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca hoặc tăng ca theo sự điều động của cấp trên trong các tình huống xử lý sự cố hư hỏng máy móc (nếu có).

- Biết sử dụng máy vi tính văn phòng là một lợi thế.

