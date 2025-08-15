Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận



Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

KHU VỰC TUYỂN DỤNG: (Làm việc tại 1 trong 2 nhà máy dưới đây)
1. Nhà máy sữa Tiên Sơn: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
1. Nhà máy sữa Tiên Sơn
4. Nhà máy Nước giải khát Việt Nam: Lô A, đường NA7, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước II, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
4. Nhà máy Nước giải khát Việt Nam:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện bảo trì định kỳ các máy móc thiết bị trong nhà máy
- Tham gia thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo lường
- Thực hiện các cải tiến, hợp lý hóa sản xuất
- Thực hiện công tác bảo trì định kỳ máy móc thiết bị theo kế hoạch
- Thiết kế, chế tạo chi tiết máy, cụm máy, hệ thống công nghệ phục vụ sản xuất
- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị khi có sự cố xảy ra trong ca.
- Tham gia thực hiện công tác thi công, lắp đặt MMTB mới trong phạm vị được phân công
- Đề xuất và thực hiện các cải tiến, hợp lý hóa MMTB, công nghệ trong sản xuất
- Thực hiện đúng các yêu cầu của ISO, FSSC, Halal…và các qui định về ATVSLĐ, PCCC. Đề xuất các sáng kiến cải tiến & hợp lý hóa (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

