Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

KHU VỰC TUYỂN DỤNG: (Làm việc tại 1 trong 2 nhà máy dưới đây)

1. Nhà máy sữa Tiên Sơn: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

1. Nhà máy sữa Tiên Sơn

4. Nhà máy Nước giải khát Việt Nam: Lô A, đường NA7, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước II, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

4. Nhà máy Nước giải khát Việt Nam:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện bảo trì định kỳ các máy móc thiết bị trong nhà máy

- Tham gia thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo lường

- Thực hiện các cải tiến, hợp lý hóa sản xuất

- Thực hiện công tác bảo trì định kỳ máy móc thiết bị theo kế hoạch

- Thiết kế, chế tạo chi tiết máy, cụm máy, hệ thống công nghệ phục vụ sản xuất

- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị khi có sự cố xảy ra trong ca.

- Tham gia thực hiện công tác thi công, lắp đặt MMTB mới trong phạm vị được phân công

- Đề xuất và thực hiện các cải tiến, hợp lý hóa MMTB, công nghệ trong sản xuất

- Thực hiện đúng các yêu cầu của ISO, FSSC, Halal…và các qui định về ATVSLĐ, PCCC. Đề xuất các sáng kiến cải tiến & hợp lý hóa (nếu có)