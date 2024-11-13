Tuyển Tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm và làm việc với các ngân hàng về các gói vay doanh nghiệp.
Tìm kiếm các Bất động sản tiềm năng để đàm phán mua.
Tham mưu tài chính.
Xử lý các công việc về BCTC.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập BCTC.
Đã có kinh nghiệm làm việc về tài chính doanh nghiệp hoặc tín dụng ngân hàng.
Có kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp & đàm phán.
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy vi tính (word; excel; ppt,... các trang mạng xã hội)
Chịu khó di chuyển, tìm kiếm và xây dựng các yếu tố để gọi vốn (bao gồm BĐS; dự án...)
Đã có kinh nghiệm làm việc về tài chính doanh nghiệp hoặc tín dụng ngân hàng.
Có kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp & đàm phán.
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy vi tính (word; excel; ppt,... các trang mạng xã hội)
Chịu khó di chuyển, tìm kiếm và xây dựng các yếu tố để gọi vốn (bao gồm BĐS; dự án...)
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo % kết quả làm việc (10 - 50 triệu/tháng).
Đầy đủ chế độ phúc lợi & bảo hiểm.
Được đào tạo chuyên sâu về ngành tài chính doanh nghiệp.
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức bất động sản và đàm phán Mua - Bán Bất động sản.
Đầy đủ chế độ phúc lợi & bảo hiểm.
Được đào tạo chuyên sâu về ngành tài chính doanh nghiệp.
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức bất động sản và đàm phán Mua - Bán Bất động sản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI