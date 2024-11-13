Tuyển Tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tuyển Tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911

Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tìm kiếm và làm việc với các ngân hàng về các gói vay doanh nghiệp.
Tìm kiếm các Bất động sản tiềm năng để đàm phán mua.
Tham mưu tài chính.
Xử lý các công việc về BCTC.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập BCTC.
Đã có kinh nghiệm làm việc về tài chính doanh nghiệp hoặc tín dụng ngân hàng.
Có kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp & đàm phán.
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy vi tính (word; excel; ppt,... các trang mạng xã hội)
Chịu khó di chuyển, tìm kiếm và xây dựng các yếu tố để gọi vốn (bao gồm BĐS; dự án...)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo % kết quả làm việc (10 - 50 triệu/tháng).
Đầy đủ chế độ phúc lợi & bảo hiểm.
Được đào tạo chuyên sâu về ngành tài chính doanh nghiệp.
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức bất động sản và đàm phán Mua - Bán Bất động sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo An 911

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 189 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

