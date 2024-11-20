Tuyển Ngân hàng Công ty Tài Chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) làm việc tại Quảng Trị thu nhập 5 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance)
Mức lương
5 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị:
- Quảng Trị
- Quảng Bình
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 5 - 25 Triệu
1. Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
2. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
3. Đạt được các chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.
Với Mức Lương 5 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nắm bắt nhanh về thị trường tài chính
Thái độ làm việc tốt
Tốt Nghiệp THPT trở lên
Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hưởng theo doanh số, lương cứng khi vào HĐLĐ
Thưởng contest hàng tháng
Được đào tạo nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
