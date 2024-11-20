Tuyển Ngân hàng Công ty Tài Chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) làm việc tại Quảng Trị thu nhập 5 - 25 Triệu

Mức lương 5 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: - Quảng Trị - Quảng Bình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 5 - 25 Triệu

1. Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

2. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

3. Đạt được các chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Với Mức Lương 5 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, nắm bắt nhanh về thị trường tài chính

Thái độ làm việc tốt

Tốt Nghiệp THPT trở lên

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hưởng theo doanh số, lương cứng khi vào HĐLĐ

Thưởng contest hàng tháng

Được đào tạo nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance)

