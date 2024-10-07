Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Soát xét BCTC và các báo cáo tuân thủ định kỳ của đơn vị thành viên, kiểm tra và phát hiện các sai sót nếu có. Tham gia vào việc lập các báo cáo cho các mục đích đầu tư, gọi vốn và các mục đích khác. Tham gia vào việc thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ để kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính của đơn vị. Chuẩn bị các báo cáo phân tích dữ liệu tài chính về hiệu quả hoạt động và các báo cáo dự phóng cho mục đích quản trị, lập kế hoạch ngân sách. Đề xuất phương thức hạch toán phù hợp đối với các loại hình sản phẩm mới tuân thủ quy định và chuẩn mực. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và thuế cho doanh nghiệp.
Soát xét BCTC và các báo cáo tuân thủ định kỳ của đơn vị thành viên, kiểm tra và phát hiện các sai sót nếu có.
Tham gia vào việc lập các báo cáo cho các mục đích đầu tư, gọi vốn và các mục đích khác.
Tham gia vào việc thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ để kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính của đơn vị.
Chuẩn bị các báo cáo phân tích dữ liệu tài chính về hiệu quả hoạt động và các báo cáo dự phóng cho mục đích quản trị, lập kế hoạch ngân sách.
Đề xuất phương thức hạch toán phù hợp đối với các loại hình sản phẩm mới tuân thủ quy định và chuẩn mực.
Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và thuế cho doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế như CPA Úc, ACCA, CIMA, CMA.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế như CPA Úc, ACCA, CIMA, CMA.
2. Kinh nghiệm làm việc
Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán Big4 khối ngành Dịch vụ tài chính và/hoặc có ít nhất 8 năm làm vị trí Kiểm soát kế toán, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro,... tại các công ty Bảo hiểm, Tổ chức tài chính, Tập đoàn lớn.
3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn
Kiến thức: Hiểu rõ các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và các quy định kế toán tại Việt Nam (VAS). Hiểu biết về hệ thống quản lý tài chính và phần mềm kế toán. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, thuế, và kế toán. Kỹ năng: Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính. Kỹ năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán tài chính. Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin. Năng lực chuyên môn: Tư duy logic và tư duy phản biện tốt. Giao tiếp tốt; Khả năng giải quyết vấn đề tốt. Chú trọng đến chi tiết và đảm bảo tính chính xác trong công việc. Có khả năng lãnh đạo/dẫn dắt đội nhóm. Tiếng Anh thành thạo kỹ năng nghe - đọc - viết.
Kiến thức: Hiểu rõ các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và các quy định kế toán tại Việt Nam (VAS). Hiểu biết về hệ thống quản lý tài chính và phần mềm kế toán. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, thuế, và kế toán.
Kiến thức:
Hiểu rõ các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và các quy định kế toán tại Việt Nam (VAS). Hiểu biết về hệ thống quản lý tài chính và phần mềm kế toán. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, thuế, và kế toán.
Hiểu rõ các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và các quy định kế toán tại Việt Nam (VAS).
Hiểu biết về hệ thống quản lý tài chính và phần mềm kế toán.
Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, thuế, và kế toán.
Kỹ năng: Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính. Kỹ năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán tài chính. Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin.
Kỹ năng:
Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính. Kỹ năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán tài chính. Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin.
Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính.
Kỹ năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán tài chính.
Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin.
Năng lực chuyên môn: Tư duy logic và tư duy phản biện tốt. Giao tiếp tốt; Khả năng giải quyết vấn đề tốt. Chú trọng đến chi tiết và đảm bảo tính chính xác trong công việc. Có khả năng lãnh đạo/dẫn dắt đội nhóm. Tiếng Anh thành thạo kỹ năng nghe - đọc - viết.
Năng lực chuyên môn:
Tư duy logic và tư duy phản biện tốt. Giao tiếp tốt; Khả năng giải quyết vấn đề tốt. Chú trọng đến chi tiết và đảm bảo tính chính xác trong công việc. Có khả năng lãnh đạo/dẫn dắt đội nhóm. Tiếng Anh thành thạo kỹ năng nghe - đọc - viết.
Tư duy logic và tư duy phản biện tốt.
Giao tiếp tốt; Khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Chú trọng đến chi tiết và đảm bảo tính chính xác trong công việc.
Có khả năng lãnh đạo/dẫn dắt đội nhóm.
Tiếng Anh thành thạo kỹ năng nghe - đọc - viết.
4. Năng lực cốt lõi
Có tư duy và ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức (IPAM & 4C) (Xem thêm tại website VNDirect)

Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Tổng thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức. Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức.
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
3. Chế độ đãi ngộ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động. Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tai-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204998
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Unity Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO- CN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO- CN HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH GS SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu Công ty TNHH GS SPORTS
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK TRACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK TRACE
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần POSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần POSO Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Venesa
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM THANH ÁNH SÁNG NHẠC CỤ VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM THANH ÁNH SÁNG NHẠC CỤ VICTORIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hanhsilk làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Hanhsilk
2 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÒA BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÒA BÌNH
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẢO TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẢO TRUNG
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN DŨNG
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TOÀN CẦU
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM BELL
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 USD Navigos Search
18 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm