Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Soát xét BCTC và các báo cáo tuân thủ định kỳ của đơn vị thành viên, kiểm tra và phát hiện các sai sót nếu có.

Tham gia vào việc lập các báo cáo cho các mục đích đầu tư, gọi vốn và các mục đích khác.

Tham gia vào việc thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ để kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính của đơn vị.

Chuẩn bị các báo cáo phân tích dữ liệu tài chính về hiệu quả hoạt động và các báo cáo dự phóng cho mục đích quản trị, lập kế hoạch ngân sách.

Đề xuất phương thức hạch toán phù hợp đối với các loại hình sản phẩm mới tuân thủ quy định và chuẩn mực.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và thuế cho doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế như CPA Úc, ACCA, CIMA, CMA.

2. Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán Big4 khối ngành Dịch vụ tài chính và/hoặc có ít nhất 8 năm làm vị trí Kiểm soát kế toán, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro,... tại các công ty Bảo hiểm, Tổ chức tài chính, Tập đoàn lớn.

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

Kiến thức:

Hiểu rõ các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và các quy định kế toán tại Việt Nam (VAS).

Hiểu biết về hệ thống quản lý tài chính và phần mềm kế toán.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, thuế, và kế toán.

Kỹ năng:

Kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính.

Kỹ năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán tài chính.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin.

Năng lực chuyên môn:

Tư duy logic và tư duy phản biện tốt.

Giao tiếp tốt; Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Chú trọng đến chi tiết và đảm bảo tính chính xác trong công việc.

Có khả năng lãnh đạo/dẫn dắt đội nhóm.

Tiếng Anh thành thạo kỹ năng nghe - đọc - viết.

4. Năng lực cốt lõi

Có tư duy và ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức (IPAM & 4C) (Xem thêm tại website VNDirect)

Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức.

Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

3. Chế độ đãi ngộ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

