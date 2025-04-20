Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phương Liên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mm9+800 Đại lộ thăng long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng, các đối tác đến đến giao dịch tại Công ty.

Phục vụ đồ uống cho khách hàng

Chuẩn bị, sắp xếp Phòng họp, nước uống cho các phòng làm việc của Ban giám đốc.

Quản lý nguyên liệu đồ uống. Thống kê tổng hợp số lượng tiêu thụ è Cuối tháng báo cáo TP.HCNS

Chịu trách nhiệm sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ khu vực được giao quản lý luôn trong tình trạng 5S.

Thực hiện bao sái ban thờ thần tài hàng ngày và các dịp lễ tết trong năm...

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ, ngoại hình ưa nhìn (cao từ m6 trở lên)

Giao tiếp tốt

Chủ động trong công việc đón tiếp khách hàng

Biết quan sát, bao quát công việc.

Tại Công ty TNHH Phương Liên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực từ 6-8 triệu/ tháng

Hỗ trợ ăn cơm trưa

Tạo cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phương Liên

