Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phương Liên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Phương Liên
- Hà Nội: Mm9+800 Đại lộ thăng long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng, các đối tác đến đến giao dịch tại Công ty.
Phục vụ đồ uống cho khách hàng
Chuẩn bị, sắp xếp Phòng họp, nước uống cho các phòng làm việc của Ban giám đốc.
Quản lý nguyên liệu đồ uống. Thống kê tổng hợp số lượng tiêu thụ è Cuối tháng báo cáo TP.HCNS
Chịu trách nhiệm sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ khu vực được giao quản lý luôn trong tình trạng 5S.
Thực hiện bao sái ban thờ thần tài hàng ngày và các dịp lễ tết trong năm...
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt
Chủ động trong công việc đón tiếp khách hàng
Biết quan sát, bao quát công việc.
Tại Công ty TNHH Phương Liên Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn cơm trưa
Tạo cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phương Liên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
