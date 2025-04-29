Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Phương Liên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mm9+800 Đại lộ thăng long, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Báo cáo ngày, tuần tháng doanh thu phòng dịch vụ

Tính lương năng suất cho Phòng dịch vụ

Làm các đề xuất, thanh toán, chi trả cho các đơn vị và Honda Việt nam

Quản lý, hỗ trợ chăm sóc đời sống CBNV Phòng DV: chấm công, đồng phục, Văn phòng phẩm, và các chế độ khác của Công ty

Liên hệ và hoàn thiện các báo cáo, chương trình hỗ trợ của Honda Việt Nam

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngoại hình ưa nhìn

Sử dụng tốt Word, excel

Giao tiếp tốt, sẵn sàng học hỏi

Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH Phương Liên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-10 triệu/ tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty

Chế độ BHXH, lương tháng 13... theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội để phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phương Liên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin