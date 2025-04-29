Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Phương Liên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Phương Liên
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mm9+800 Đại lộ thăng long, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Báo cáo ngày, tuần tháng doanh thu phòng dịch vụ
Tính lương năng suất cho Phòng dịch vụ
Làm các đề xuất, thanh toán, chi trả cho các đơn vị và Honda Việt nam
Quản lý, hỗ trợ chăm sóc đời sống CBNV Phòng DV: chấm công, đồng phục, Văn phòng phẩm, và các chế độ khác của Công ty
Liên hệ và hoàn thiện các báo cáo, chương trình hỗ trợ của Honda Việt Nam
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngoại hình ưa nhìn
Sử dụng tốt Word, excel
Giao tiếp tốt, sẵn sàng học hỏi
Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài
Tại Công ty TNHH Phương Liên Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 6-10 triệu/ tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty
Chế độ BHXH, lương tháng 13... theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội để phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phương Liên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
