Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trần Nguyên Đán, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại các văn phòng, chi nhánh trên toàn quốc.

Đăng tuyển, cập nhật hồ sơ, sơ loại hồ sơ, liên hệ phỏng vấn, sắp xếp tiếp đón ứng viên.

Tìm kiếm các kênh đối tác phù hợp để mở rộng nguồn ứng viên (có phí và miễn phí)

Trực tiếp tham gia phỏng vấn.

Xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh/ video tuyển dụng trên các trang tuyển dụng.

Chủ động tìm kiếm xây dựng, phát triển, đề xuất các nguồn tuyển dụng mới thu hút ứng viên nhằm đáp ứng kế hoạch tuyển dụng.

Tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu tuyển dụng (bên trong & bên ngoài) nhằm quảng bá thương hiệu tuyển dụng rộng rãi.

Báo cáo hoạt động tuyển dụng theo tuần, tháng, quý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và lãnh đạo công ty

Có kinh nghiệm tương đương từ 2 năm,

Có thế mạnh về tuyển mass, sales, công nghệ.

Yêu thích công việc nhân sự đặc biệt là tuyển dụng.

Giao tiếp tốt, hòa đồng, thân thiện, nhanh nhẹn và có khả năng gắn kết mọi người.

Yêu thích các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể.

Năng động, sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện.

Có tư duy Logic, sắp xếp và tổ chức tốt.

Mức lương: 8tr -12tr + Phụ cấp cơm trưa (40k/ ngày)

Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, Tết, hiếu, hỉ, Trung thu, 8/3, 20/10 theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, xem xét đánh giá tăng lương hàng năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, từ thứ 2 – 6 và sáng thứ 7

