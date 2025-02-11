Tuyển Telemarketing Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 32 Triệu

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Mức lương
15 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 300.000đ. Thử việc 01

- 02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng. Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực. Các chế độ hiếu hỉ, lễ tết, nghỉ phép, teambuilding,... đầy đủ theo quy định của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm/ Trưởng phòng trong vòng 3

- 6 tháng., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 15 - 32 Triệu

Gọi điện tư vấn và đặt lịch hẹn mời KH đến thăm khám theo kịch bản được đào tạo.
Công ty cấp 100% Data nóng khách VIP có sẵn nhu cầu, bill to.
Dịch vụ sức khỏe thiết yếu đã được khách hàng thực tế kiểm chứng - đánh giá hiệu quả cao - đặt lịch đến là làm luôn.
Cập nhật thông tin khách hàng và lịch hẹn đến cơ sở đầy đủ trên hệ thống.
Phối hợp với các bộ phận care khách hiệu quả nhất.
Phản hồi cho team marketing để tiếp cận tệp khách hàng hiệu quả hơn.
Báo cáo kết quả công việc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất công việc.

Với Mức Lương 15 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam / Nữ từ 20 - 35 tuổi.
Kinh nghiệm:
Đã có kinh nghiệm telesale/ CSKH/ trực tổng đài từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Ưu tiên đã làm trong ngành chăm sóc sức khỏe: y tế, spa, thẩm mỹ, nha khoa,...
Ưu tiên Topsale, Best Sale tại các công ty (được thoả thuận cơ chế theo năng lực).
Kỹ năng:
Giọng nói thu hút, không nói nặng giọng địa phương.
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt, bám khách.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
Phẩm Chất Cá Nhân:
Tận tâm, chu đáo với khách hàng.
Trung thực và có trách nhiệm.
Đam mê kiếm tiền và mong muốn giúp đỡ mọi người có sức khoẻ tốt.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 32 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

