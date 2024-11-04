Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 13 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

* Mô tả công việc:

- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho việc quảng bá, truyền thông, xây dựng hình ảnh sản phẩm, thương hiệu của Công ty như: Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, bao bì, nhãn mác, …

- Phối hợp với bộ phận liên quan họp bàn, triển khai, thực hiện lên ý tưởng để thiết kế hình ảnh trên các kênh truyền thông (Website, Facebook, Youtube…)

- Lên concept, hỗ trợ chụp ảnh & quay clip sản phẩm, hoặc event liên quan của Công ty

- Thiết kế & quản lý các sản phẩm phục vụ Marketing

