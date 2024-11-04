Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 13 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tập đoàn Khách Sạn A25
- Hà Nội:
- 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Huyện Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
* Mô tả công việc:
- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho việc quảng bá, truyền thông, xây dựng hình ảnh sản phẩm, thương hiệu của Công ty như: Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, bao bì, nhãn mác, …
- Phối hợp với bộ phận liên quan họp bàn, triển khai, thực hiện lên ý tưởng để thiết kế hình ảnh trên các kênh truyền thông (Website, Facebook, Youtube…)
- Lên concept, hỗ trợ chụp ảnh & quay clip sản phẩm, hoặc event liên quan của Công ty
- Thiết kế & quản lý các sản phẩm phục vụ Marketing
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
