Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 - 49 Phan Xích Long, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết giữa các bộ phận phần hành và số liệu kế toán tổng hợp.

Kiểm tra và quản lý việc mua hàng hóa, tài sản, công cụ;

Quản lý xuất nhập tồn, kiểm kho định kỳ;

Lập các tờ khai thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định Nhà nước và hệ thống quản trị nội bộ theo quy định của công ty;

Đảm bảo các giao dịch phát sinh được hạch toán đúng đắn, hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán được cập nhật, lưu trữ đầy đủ;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Am hiểu các chính sách về luật thuế và các chuẩn mực kế toán hiện hành;

Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương;

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực;

Đam mê học hỏi, cầu tiến, không ngại khó khăn, luôn tìm ra giải pháp;

Chịu áp lực cao trong công việc;

Nhanh nhẹn, hòa đồng, khả năng giao tiếp tốt;

Tiếng Anh: Trình độ khá trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Chế độ Bảo hiểm tai nạn sau khi ký Hợp đồng lao động;

Được cấp phát laptop khi làm việc;

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ÁNH DƯƠNG

