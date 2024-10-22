Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công ty thời trang Phan Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20 ngách 163/3 Tư Đình, Long Biên

Nghiên cứu tham khảo về xu hướng thời trang trong nước và quốc tế, định hướng phong cách thiết kế cho từng mùa vụ, lên ý tưởng chủ lực cho các Bộ sưu tập. Vẽ phác thảo hoặc vẽ 3D cho từng mẫu thiết kế, chọn các chất liệu vải phù hợp cho từng mẫu thiết kế Lên kế hoạch cụ thể về các nội dung cần thực hiện: mẫu mã sản phẩm, định hướng triển khai, thời gian, nguyên liệu, chi phí, sự kiện ra mắt.... Phối hợp với phòng marketting để đưa tới tay khách hàng những sản phẩm đúng với tinh thần thiết kế Kết hợp, theo sát các bộ phận ra mẫu và may mẫu thực hiện được đúng theo ý tưởng thiết kế Duyệt mẫu cuối cùng trước khi hợp nhất vào thành Bộ sưu tập
Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thời trang Hiểu về kỹ thuật cắt may, lựa chọn vải và nguyên phụ liệu ngành may mặc thời trang. Có tư duy đổi mới, thay đổi theo nhu cầu thị hiếu của thị trường và định hướng của Công ty. Biết sử dụng Photoshop và các phần mềm phục vụ cho việc thiết kế. Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế thời trang
Lương thưởng: 13.000.000vnđ – 16.000.000vnđ lương cứng + KPIs Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương lịch... Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm . Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Công ty và quy định Pháp luật. Du lịch, teambiulding hàng năm cùng công ty Nghỉ phép 12 ngày/năm, lương tháng 13 Mua hàng công ty với chính sách ưu đãi dành cho NV công ty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 201 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

