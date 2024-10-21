Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/29 Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường thời trang định kỳ theo năm/quý/tháng Lên mẫu thiết kế 2D, 3D, mockup Cung cấp hình ảnh chi tiết, file in ấn Chọn mẫu vải phù hợp với mẫu thiết kế ( nếu như cty có nguyên liệu sẵn sẽ dung nguyên liệu của Cty, nếu không có mẫu phù hợp sẽ tự tìm vải để lên mẫu ) Gửi các mẫu thiết kế vào thứ 3 hàng tuần Bàn giao file thiết kế chi tiết + file in ấn : 5 mẫu được duyệt/ngày Lên file hàng hóa chi tiết về thiết kế bằng excel ( theo form mẫu của cty )

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành về may mặc, thời trang Kinh nghiệm 1 năm Hiểu về đối tượng khách hàng tiềm năng mà công ty hướng đến Biết nắm bắt trend & research về thị trường thời trang và xu hướng Nắm rõ về Corel, Ai, photoshop, word, excel Am hiểu về chất liệu Có thái độ tích cực và cam kết Luôn chủ động trong công việc Sáng tạo trong sản phẩm Bảo mật các mẫu thiết kế của công ty Không được lấy ý tưởng của các brand thời trang khác

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc online linh hoạt Thu nhập được tính trên số lượng sản phẩm mẫu thiết kế được duyệt Giá trị mẫu duyệt: 200.000 vnđ/ mẫu thiết kế được duyệt Được quyền đề xuất với công ty về phát triển thêm dòng sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA

