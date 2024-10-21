Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
- Hồ Chí Minh: 198/29 Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường thời trang định kỳ theo năm/quý/tháng
Lên mẫu thiết kế 2D, 3D, mockup
Cung cấp hình ảnh chi tiết, file in ấn
Chọn mẫu vải phù hợp với mẫu thiết kế ( nếu như cty có nguyên liệu sẵn sẽ dung nguyên liệu của Cty, nếu không có mẫu phù hợp sẽ tự tìm vải để lên mẫu )
Gửi các mẫu thiết kế vào thứ 3 hàng tuần
Bàn giao file thiết kế chi tiết + file in ấn : 5 mẫu được duyệt/ngày
Lên file hàng hóa chi tiết về thiết kế bằng excel ( theo form mẫu của cty )
Nghiên cứu thị trường thời trang định kỳ theo năm/quý/tháng
Lên mẫu thiết kế 2D, 3D, mockup
Cung cấp hình ảnh chi tiết, file in ấn
Chọn mẫu vải phù hợp với mẫu thiết kế ( nếu như cty có nguyên liệu sẵn sẽ dung nguyên liệu của Cty, nếu không có mẫu phù hợp sẽ tự tìm vải để lên mẫu )
Gửi các mẫu thiết kế vào thứ 3 hàng tuần
Bàn giao file thiết kế chi tiết + file in ấn : 5 mẫu được duyệt/ngày
Lên file hàng hóa chi tiết về thiết kế bằng excel ( theo form mẫu của cty )
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành về may mặc, thời trang
Kinh nghiệm 1 năm
Hiểu về đối tượng khách hàng tiềm năng mà công ty hướng đến
Biết nắm bắt trend & research về thị trường thời trang và xu hướng
Nắm rõ về Corel, Ai, photoshop, word, excel
Am hiểu về chất liệu
Có thái độ tích cực và cam kết
Luôn chủ động trong công việc
Sáng tạo trong sản phẩm
Bảo mật các mẫu thiết kế của công ty
Không được lấy ý tưởng của các brand thời trang khác
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc online linh hoạt
Thu nhập được tính trên số lượng sản phẩm mẫu thiết kế được duyệt
Giá trị mẫu duyệt: 200.000 vnđ/ mẫu thiết kế được duyệt
Được quyền đề xuất với công ty về phát triển thêm dòng sản phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI