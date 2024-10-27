Tuyển Thủ Kho thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô D, KCN Đồng Văn II, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nhận, kiểm tra, lưu trữ hàng hóa nhập kho theo đúng quy định của công ty. Phân loại, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, dễ dàng kiểm tra, quản lý. Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho, xuất kho, đảm bảo chính xác, đầy đủ. Thực hiện xuất kho hàng hóa theo yêu cầu của các bộ phận liên quan. Theo dõi, quản lý hàng hóa tồn kho, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho. Lập báo cáo hàng tồn kho định kỳ, báo cáo tình hình nhập xuất kho theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ, đảm bảo chính xác số lượng, chất lượng hàng hóa. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm Nắm vững các nghiệp vụ cơ bản về quản lý kho. Sử dụng thành thạo phần mềm Excel. Có kiến thức cơ bản về kế toán. Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Ferroli Asean Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Lương tháng 13 Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ferroli Asean

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.