Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu đô thị Liêm Chính

- Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch chi phí chung tại Dự án theo tuần.
Thực hiện Thu – Chi, hoàn ứng chi phí chung theo tuần tại Dự án.
Thực hiện chấm công ăn ca gửi về Công ty, tạm ứng nhân công.
Hạch toán các chứng từ phát sinh hàng ngày tại dự án: chi phí chung, chi phí tiền ăn tổ đội.
Thực hiện báo cáo quỹ hàng ngày lên từng nhóm BC riêng mỗi công trình.
Tương tác với bộ phận kho về các chứng từ chưa hợp lệ, hợp lệ.
Hạch toán chứng từ nhập, xuất lên phần mềm hằng ngày.
Hồ sơ thanh toán Nhà cung cấp, thầu phụ
Tương tác với NCC, Thầu phụ về hồ sơ thanh toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Liêm Chính - Phường Liêm Chính - TP Phủ Lý - Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

