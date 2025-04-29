Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch chi phí chung tại Dự án theo tuần.

Thực hiện Thu – Chi, hoàn ứng chi phí chung theo tuần tại Dự án.

Thực hiện chấm công ăn ca gửi về Công ty, tạm ứng nhân công.

Hạch toán các chứng từ phát sinh hàng ngày tại dự án: chi phí chung, chi phí tiền ăn tổ đội.

Thực hiện báo cáo quỹ hàng ngày lên từng nhóm BC riêng mỗi công trình.

Tương tác với bộ phận kho về các chứng từ chưa hợp lệ, hợp lệ.

Hạch toán chứng từ nhập, xuất lên phần mềm hằng ngày.

Hồ sơ thanh toán Nhà cung cấp, thầu phụ

Tương tác với NCC, Thầu phụ về hồ sơ thanh toán.