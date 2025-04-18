Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Autonics VNM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN - 03, KCN Đồng Văn IV, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà cung cấp tiềm năng

Phụ trách về chất lượng nguyên vật liệu

Đặt hàng, thỏa thuận giá PO và xác minh hợp đồng/ PO

Theo dõi đơn hàng và xác nhận thời gian giao hàng của hệ thống, ngày giao hàng và chi phí

Theo dõi và thanh toán công nợ của nhà cung cấp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành liên quan

Biết MS Office (Word, Excel, Tìm kiếm thông tin trên web), ERP

Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sản xuất linh kiện điện tử

Trung thực, nhiệt tình, làm việc độc lập và làm việc nhóm dưới áp lực cao, giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Autonics VNM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, Chế độ hấp dẫn

Được hưởng mọi chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT,... theo quy định của pháp luật.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, cơ hội thăng tiến cao, các sếp thân thiện.

Thưởng lớn cho các dịp Tết âm lịch, tết dương lịch, 30/4, 2/9, 10/3, 8-3, 20-10, 1/6, Trung thu....

01 năm có 03 ngày nghỉ hè được hưởng nguyên lương.

Phép năm còn dư được thanh toán

Có sân bóng, phòng nghỉ trưa sạch sẽ.

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần

