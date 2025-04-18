Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Autonics VNM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Autonics VNM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô CN
- 03, KCN Đồng Văn IV, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà cung cấp tiềm năng
Phụ trách về chất lượng nguyên vật liệu
Đặt hàng, thỏa thuận giá PO và xác minh hợp đồng/ PO
Theo dõi đơn hàng và xác nhận thời gian giao hàng của hệ thống, ngày giao hàng và chi phí
Theo dõi và thanh toán công nợ của nhà cung cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành liên quan
Biết MS Office (Word, Excel, Tìm kiếm thông tin trên web), ERP
Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sản xuất linh kiện điện tử
Trung thực, nhiệt tình, làm việc độc lập và làm việc nhóm dưới áp lực cao, giao tiếp tốt.
Tại Công ty TNHH Autonics VNM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, Chế độ hấp dẫn
Được hưởng mọi chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT,... theo quy định của pháp luật.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, cơ hội thăng tiến cao, các sếp thân thiện.
Thưởng lớn cho các dịp Tết âm lịch, tết dương lịch, 30/4, 2/9, 10/3, 8-3, 20-10, 1/6, Trung thu....
01 năm có 03 ngày nghỉ hè được hưởng nguyên lương.
Phép năm còn dư được thanh toán
Có sân bóng, phòng nghỉ trưa sạch sẽ.
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Autonics VNM
