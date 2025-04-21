Tuyển Trợ lý Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu công Nghiệp Đồng Văn 4, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Trợ lý

Dịch tài liệu bộ phận

Hỗ trợ sếp một số các công việc hành chính nhân sự: chấm công, báo cơm

Hỗ trợ nhân viên bộ phận lên đơn tăng ca, lên đơn mua hàng

Hỗ trợ sếp làm báo cáo

Một số công việc khác do chủ quản giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Trung

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chấp nhận sinh viên đã tốt nghiệp đang chờ bằng

Có thể sử dụng tiếng Trung tốt 4 kỹ năng

Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc

Thưởng lương tháng 13

Có xe đưa đón từ Hà Nội

Xét tăng lương hàng năm

Thưởng lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

