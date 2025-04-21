Tuyển Trợ lý Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Khu công Nghiệp Đồng Văn 4, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Dịch tài liệu bộ phận
Hỗ trợ sếp một số các công việc hành chính nhân sự: chấm công, báo cơm
Hỗ trợ nhân viên bộ phận lên đơn tăng ca, lên đơn mua hàng
Hỗ trợ sếp làm báo cáo
Một số công việc khác do chủ quản giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Trung
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chấp nhận sinh viên đã tốt nghiệp đang chờ bằng
Có thể sử dụng tiếng Trung tốt 4 kỹ năng
Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc
Thưởng lương tháng 13
Có xe đưa đón từ Hà Nội
Xét tăng lương hàng năm
Thưởng lễ, tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
