Tuyển Giám đốc điều hành Flamingo Holding Group làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

I. Điều phối và giám sát tiến độ dự án

• Theo dõi, cập nhật tiến độ triển khai của từng hạng mục dự án theo kế hoạch.

• Hỗ trợ Giám đốc Ban trong công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực tế.

• Chủ động liên hệ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp để cập nhật tiến độ.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan (Thiết kế, Đầu tư, Tài chính, Pháp chế...) để đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch.

II. Tổng hợp và báo cáo thông tin dự án

• Thu thập thông tin, dữ liệu từ các phòng ban, nhà thầu, đơn vị tư vấn để tổng hợp thành báo cáo định kỳ.

• Đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án và đề xuất phương án khắc phục.

• Hỗ trợ Giám đốc Ban trong công tác chuẩn bị báo cáo, họp điều phối với Ban lãnh đạo Tập đoàn.

III. Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án

• Theo dõi, quản lý và lưu trữ hệ thống hồ sơ, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bản vẽ liên quan đến các dự án.

• Đảm bảo tài liệu cập nhật đúng quy định và sẵn sàng phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát.

IV. Hỗ trợ điều phối nhân sự và nguồn lực dự án

• Điều phối lịch làm việc, họp hành của Ban QLDAXD với các đối tác, đơn vị liên quan.

• Phối hợp với bộ phận nhân sự để đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ dự án theo từng giai đoạn.

• Hỗ trợ quản lý chi phí vận hành của Ban QLDAXD, đảm bảo tối ưu ngân sách.