Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhận hàng, kiểm tra và đi giao hàng theo tuyến đường Điều phối chỉ định.

Thu tiền mặt bao gồm Apolo, COD và bàn giao về công ty trong ngày làm việc.

Lấy thông tin, kiểm đếm số lượng hàng hóa của khách hàng khi nhận hàng.

Gặp và giao tiếp với khách hàng: tính phí của khách hàng trước khi nhận hàng.

Bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Các công việc khác theo sự điều động của Điều phối.