Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: 472A Trần Hưng Đạo, Phố Khánh Tân, P Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhận hàng, kiểm tra và đi giao hàng theo tuyến đường Điều phối chỉ định.
Thu tiền mặt bao gồm Apolo, COD và bàn giao về công ty trong ngày làm việc.
Lấy thông tin, kiểm đếm số lượng hàng hóa của khách hàng khi nhận hàng.
Gặp và giao tiếp với khách hàng: tính phí của khách hàng trước khi nhận hàng.
Bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Các công việc khác theo sự điều động của Điều phối.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ độ tuổi từ 18 - 40.
Có xe máy và điện thoại smartphone (sử dụng thành thạo Smartphone).
Thái độ hòa nhã, thân thiện, tác phong gọn gàng.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm BHXH.
Phụ cấp xăng xe tuyến xa, chế độ thưởng.
Tăng lương.
Nghỉ phép năm.
Đồng phục.
Đào tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
