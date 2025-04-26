Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
- Hà Nam: KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho và xuất kho với các chứng từ liên quan
Thực hiện hoạt động nhập kho, xuất kho hàng hóa, vật tư.
Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kho
Phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
Thực hiện kiểm kê định kỳ để đối chiếu số liệu trên sổ sách với thực tế
Thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tồn kho, các báo cáo liên quan theo yêu cầu
Bảo quản, sắp xếp, lưu trữ chứng từ, tài liệu kho
Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các công việc liên quan
Tham gia các công tác kiểm tra, kiểm soát, các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương
Kiến thức về quản lý kho
Có thể sử dụng được phần mềm (Fast hoặc Misa)
Khả năng tính toán nhanh, chính xác
Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel...)
Khả năng giao tiếp tốt, khéo léo
Kỹ năng tổng hợp, báo cáo
Cẩn thận, tỉ mỉ
Trung thực
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: từ 23 – 35 tuổi
Có thể đi công trình khi công việc yêu cầu
Thời gian thử việc 02 tháng
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp kinh doanh, phụ cấp nghề,...
13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín
Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty
Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ
Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty
Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động...
Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
