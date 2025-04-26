Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho và xuất kho với các chứng từ liên quan
Thực hiện hoạt động nhập kho, xuất kho hàng hóa, vật tư.
Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kho
Phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
Thực hiện kiểm kê định kỳ để đối chiếu số liệu trên sổ sách với thực tế
Thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tồn kho, các báo cáo liên quan theo yêu cầu
Bảo quản, sắp xếp, lưu trữ chứng từ, tài liệu kho
Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các công việc liên quan
Tham gia các công tác kiểm tra, kiểm soát, các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, ... và các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương
Kiến thức về quản lý kho
Có thể sử dụng được phần mềm (Fast hoặc Misa)
Khả năng tính toán nhanh, chính xác
Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel...)
Khả năng giao tiếp tốt, khéo léo
Kỹ năng tổng hợp, báo cáo
Cẩn thận, tỉ mỉ
Trung thực
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: từ 23 – 35 tuổi
Có thể đi công trình khi công việc yêu cầu
Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp kinh doanh, phụ cấp nghề,...
13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín
Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty
Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ
Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty
Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động...
Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Silver Wings, Số 137a Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

