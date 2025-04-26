Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho và xuất kho với các chứng từ liên quan

Thực hiện hoạt động nhập kho, xuất kho hàng hóa, vật tư.

Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kho

Phân loại, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.

Thực hiện kiểm kê định kỳ để đối chiếu số liệu trên sổ sách với thực tế

Thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tồn kho, các báo cáo liên quan theo yêu cầu

Bảo quản, sắp xếp, lưu trữ chứng từ, tài liệu kho

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các công việc liên quan

Tham gia các công tác kiểm tra, kiểm soát, các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, ... và các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương

Kiến thức về quản lý kho

Có thể sử dụng được phần mềm (Fast hoặc Misa)

Khả năng tính toán nhanh, chính xác

Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel...)

Khả năng giao tiếp tốt, khéo léo

Kỹ năng tổng hợp, báo cáo

Cẩn thận, tỉ mỉ

Trung thực

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Nhanh nhẹn, nhiệt tình

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 23 – 35 tuổi

Có thể đi công trình khi công việc yêu cầu

Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp kinh doanh, phụ cấp nghề,...

13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động...

Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

