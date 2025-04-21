Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: HD MOn, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh các sản phẩm của ICOGroup tại địa bàn phụ trách: sản phẩm du học, đào tạo ngoại ngữ, xuất khẩu lao động.

Xây dựng, quản lý và khai thác các kênh tuyển sinh, tuyển dụng (cộng tác viên tổ chức, cộng tác viên cá nhân, ...)

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 22-35 tuổi

Tốt nghiệp : Cao đẳng, Đại Học trở lên

ưu tiên đã có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực bảo hiểm, bất động sản, giáo dục......

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH theo quy định nhà nước.

Hàng năm được đi du lịch trong và ngoài nước

Mức lương từ 10 - 30 triệu + thưởng, thu nhập không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO

