Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: HD MOn, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh các sản phẩm của ICOGroup tại địa bàn phụ trách: sản phẩm du học, đào tạo ngoại ngữ, xuất khẩu lao động.
Xây dựng, quản lý và khai thác các kênh tuyển sinh, tuyển dụng (cộng tác viên tổ chức, cộng tác viên cá nhân, ...)

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 22-35 tuổi
Tốt nghiệp : Cao đẳng, Đại Học trở lên
ưu tiên đã có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực bảo hiểm, bất động sản, giáo dục......

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH theo quy định nhà nước.
Hàng năm được đi du lịch trong và ngoài nước
Mức lương từ 10 - 30 triệu + thưởng, thu nhập không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ NHÂN LỰC CAPICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3, nhà số 02, Lô1A.1I.2-N02 khu ĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

