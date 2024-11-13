Tuyển Hành chính Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Tổ chức, chuẩn bị, tham gia hội nghị với khách hàng, đối tác.

Organize, prepare, and participate in conferences with customers and partners.

- Thực hiện các công việc hành chính như photo tài liệu, gửi - nhận thư, quản lý, lưu trữ tài liệu đi và đến của văn phòng.

Perform administrative tasks such as photocopying documents, sending and receiving mail, managing and storing incoming and outgoing office documents.

- Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị tại văn phòng.

Manage office Stationery and equipment.

- Làm việc với quản lý tòa nhà và các nhà cung cấp như nước uống, Viettel post, đơn vị vệ sinh, người cho thuê văn phòng v.v..

Work with building management and suppliers such as drinking water, Viettel post, cleaning units, office tenants, etc.

- Chuẩn bị các file excel, power point để trình bày với khách hàng theo sự hướng dẫn của quản lý.

Prepare Excel and power point files to present to customers according to manager’s instructions.

- Ghi chép, thông báo, lưu trữ các biên bản làm việc.

Record, notify, and store working minutes.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tận tâm, giữ lời, học hỏi, quản lý cảm xúc tốt. Dedicated, keep your word, learn, emotions management well.

- Có khả năng thuyết trình tốt. Have good presentation skills.

- Sử dụng thành thạo word, excel, power point. Proficient in word, excel, power point

- Kỹ năng giao tiếp khá, lịch sự. Good communication skills, polite.

- Kỹ năng lập kế hoạch công việc cá nhân. Personal work planning skills.

- Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản/ Basic communication in English

- Có kinh nghiệm 1 năm. 1 year experience

Tại Công ty TNHH Beyondnet Vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-10 triệu (GROSS)

Được Hướng Dẫn Tất Cả Các Công Việc

+ Thưởng doanh thu: Dựa vào tình hình kinh doanh của công ty

Du lịch : Ít nhất 1 lần 1 năm

Ngày nghỉ phép tháng và nghỉ phép năm

