Tuyển Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 1 Triệu

Tuyển Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 1 Triệu

Công ty TNHH BTASKEE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH BTASKEE

Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công ty TNHH BTASKEE

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu dân cư Đồi Ngân Hàng Mới, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hỗ trợ xây dựng nội dung cho các chiến dịch/ chương trình quảng cáo, truyền thông thương hiệu, hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài;
Tham gia tạo nguồn và liên hệ tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các kênh marketing;
Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng chiến lược và tạo ra các ý tưởng sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu marketing của khách hàng trên các kênh digital: bao gồm Facebook Fanpage, Website, Youtube, Twitter, TikTok, Instagram, forum topics...
Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Quan Hệ Công Chúng, Truyền thông và các ngành có liên quan;
Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động CLB/Event;
Có yêu thích và am hiểu về Online Marketing;
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản;
Trẻ trung, năng động, cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;
Có laptop cá nhân;
Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản là một ưu thế;
Ngoại ngữ tốt là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7;
Có thể trở thành viên chính thức của Công ty;
Được Trưởng phòng training đầy đủ kiến thức chuyên môn;
Được giao nhiệm vụ để làm việc như 1 nhân viên chính thức;
Tham gia các hoạt động thể thao cùng Cộng đồng bTasker,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BTASKEE

Công ty TNHH BTASKEE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-tren-1-trieu-thuc-tap-tai-quang-ninh-job246995
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần AR
Tuyển Host Livestream thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần AR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Tuyển Marketing Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Marketing Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MINH MINH GROUP
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
MINH MINH GROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần AR
Tuyển Host Livestream thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần AR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Tuyển Marketing Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Marketing Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Tuyển Thực Tập Sinh Marketing thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MINH MINH GROUP
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
MINH MINH GROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TÀI LỘC PHÁT
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất