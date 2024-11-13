Tuyển Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu dân cư Đồi Ngân Hàng Mới, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hỗ trợ xây dựng nội dung cho các chiến dịch/ chương trình quảng cáo, truyền thông thương hiệu, hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài;

Tham gia tạo nguồn và liên hệ tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các kênh marketing;

Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng chiến lược và tạo ra các ý tưởng sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu marketing của khách hàng trên các kênh digital: bao gồm Facebook Fanpage, Website, Youtube, Twitter, TikTok, Instagram, forum topics...

Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Quan Hệ Công Chúng, Truyền thông và các ngành có liên quan;

Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động CLB/Event;

Có yêu thích và am hiểu về Online Marketing;

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản;

Trẻ trung, năng động, cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;

Có laptop cá nhân;

Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản là một ưu thế;

Ngoại ngữ tốt là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7;

Có thể trở thành viên chính thức của Công ty;

Được Trưởng phòng training đầy đủ kiến thức chuyên môn;

Được giao nhiệm vụ để làm việc như 1 nhân viên chính thức;

Tham gia các hoạt động thể thao cùng Cộng đồng bTasker,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin