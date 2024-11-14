Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 3 triệu Thực tập tại Hà Nội

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Thiết kế banner, viết content truyền thông những sự kiện liên quan

- Hỗ trợ làm hồ sơ, tư vấn cho học sinh

- Một số công việc liên quan đến Thị trường Đức

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết Tiếng Đức (bắt buộc)

- Kĩ năng văn phòng Word, Excel, Powerpoint, Canva

- Biết viết content và làm ảnh cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện

- Trau dồi kinh nghiệm làm việc, thực tập tại Doanh nghiệp lớn

- Tạo điều kiện làm việc tại Tập đoàn nếu có hoàn thành tốt các công việc được giao - Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin