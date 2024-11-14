Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 3 triệu Thực tập tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Thiết kế banner, viết content truyền thông những sự kiện liên quan
- Hỗ trợ làm hồ sơ, tư vấn cho học sinh
- Một số công việc liên quan đến Thị trường Đức

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết Tiếng Đức (bắt buộc)
- Kĩ năng văn phòng Word, Excel, Powerpoint, Canva
- Biết viết content và làm ảnh cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện
- Trau dồi kinh nghiệm làm việc, thực tập tại Doanh nghiệp lớn
- Tạo điều kiện làm việc tại Tập đoàn nếu có hoàn thành tốt các công việc được giao - Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 22 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất