Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu CN Xuyên Á, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nhận booking, gửi booking cho vendor, kết hợp các bộ phận liên quan để làm thủ tục thông quan cho hàng hóa.
Tiếp nhận thông tin, theo dõi booking, cập nhập và phản hồi thông tin đến khách hàng.
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, kịp thời báo cáo cấp trên đưa phương án xử lý;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Nữ độ tuổi từ 22-35 tuổi.
• Trình độ: Đại học
• Thông thạo Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết).
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành Logistics

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: thỏa thuận, thời gian thử việc 1 tháng.
• Chế độ khác theo Luật lao động. Quy chế và thỏa ước LĐTT của công ty. Đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,...
• Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
• Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô SỐ 58, DÃY D, LÔ NHÀ VƯỜN, KĐTM VIỆT HƯNG, GIANG BIÊN, LONG BIÊN, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

