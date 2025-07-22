Tuyển Nhân viên kỹ thuật Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 450 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 450 USD

Aden Vietnam
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
Aden Vietnam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Aden Vietnam

Mức lương
400 - 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: KCN Xuyê Á, Đức Hòa, Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 450 USD

• Thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa về hệ thống Cơ-Điện-Điện Lạnh được giao
(hệ thống báo cháy, PCCC, Camera, hệ thống thoát nước, hệ thống nước thải công
nghiệp, rác thải công nghiệp, hệ thống điện, chiếu sáng, máy lạnh, …)/ Doing PM
maintenance for ME system (firefighting, fire alarm, CCTV, supply/drainage water
system, HVAC, lighting…).
• Tuân thủ và đảm bảo an toàn hệ thống thiết bị, máy móc/ follow up to ensure
machines safety
• Báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không
bình thường, các hư hỏng, lỗi, vận hành kém hiệu quả của thiết bị/ Reported to
supervisor with proposal for problem solving on ME system.
• Ghi chép và lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ các công việc, tình trạng trang thiết bị/
Record and saving all data and status of system for monitoring.

Với Mức Lương 400 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trường nghề kỹ thuật liên quan đến vị trí chuyên môn
được tuyển dụng/ electric technician with 02 year experiences
• Có kinh nghiệm làm công tác chuyên môn kỹ thuật (bảo trì, sữa chữa hệ thống

Tại Aden Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aden Vietnam

Aden Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VRG Building, 177 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh

