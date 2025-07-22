Tuyển Nhân viên kỹ thuật Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 450 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Aden Vietnam
- Long An: KCN Xuyê Á, Đức Hòa, Long An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 450 USD
• Thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa về hệ thống Cơ-Điện-Điện Lạnh được giao
(hệ thống báo cháy, PCCC, Camera, hệ thống thoát nước, hệ thống nước thải công
nghiệp, rác thải công nghiệp, hệ thống điện, chiếu sáng, máy lạnh, …)/ Doing PM
maintenance for ME system (firefighting, fire alarm, CCTV, supply/drainage water
system, HVAC, lighting…).
• Tuân thủ và đảm bảo an toàn hệ thống thiết bị, máy móc/ follow up to ensure
machines safety
• Báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không
bình thường, các hư hỏng, lỗi, vận hành kém hiệu quả của thiết bị/ Reported to
supervisor with proposal for problem solving on ME system.
• Ghi chép và lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ các công việc, tình trạng trang thiết bị/
Record and saving all data and status of system for monitoring.
Với Mức Lương 400 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
được tuyển dụng/ electric technician with 02 year experiences
• Có kinh nghiệm làm công tác chuyên môn kỹ thuật (bảo trì, sữa chữa hệ thống
Tại Aden Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
