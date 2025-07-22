Tuyển Nhân viên kỹ thuật Aden Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 450 USD

• Thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa về hệ thống Cơ-Điện-Điện Lạnh được giao

(hệ thống báo cháy, PCCC, Camera, hệ thống thoát nước, hệ thống nước thải công

nghiệp, rác thải công nghiệp, hệ thống điện, chiếu sáng, máy lạnh, …)/ Doing PM

maintenance for ME system (firefighting, fire alarm, CCTV, supply/drainage water

system, HVAC, lighting…).

• Tuân thủ và đảm bảo an toàn hệ thống thiết bị, máy móc/ follow up to ensure

machines safety

• Báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không

bình thường, các hư hỏng, lỗi, vận hành kém hiệu quả của thiết bị/ Reported to

supervisor with proposal for problem solving on ME system.

• Ghi chép và lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ các công việc, tình trạng trang thiết bị/

Record and saving all data and status of system for monitoring.