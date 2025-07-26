Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CJ Gemadept Logistics làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CHÍNH CÔNG VIỆC:

• Quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực được giao bao gồm Diện tích nhà kho, Thiết bị thuê, Nhân sự và các Công cụ, Dụng cụ khác.

• Tham gia hỗ trợ vào quá trình phát triển khách hàng, xây dựng giải pháp cho khách hàng VAWD.

• Nhiệm vụ quản lý khác theo phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÔNG VIỆC:

• Cắt giảm chi phí mà vẫn nâng cao được chất lượng dịch vụ khách hàng.

• Nhu cầu khách hàng thường xuyên biến động, đơn hàng ra nhiều hơn và leadtime ngắn hơn.

• Sự gia tăng của các mã hàng ( SKUs ) và lực lượng nhân sự lao động khan hiếm.

• Sự chính xác của số liệu, quản lý tồn kho.

NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Lập kế hoạch hoạt động năm của kho hàng:

• Lập kế hoạch khai thác kho, Tối ưu hóa nhân sự và thiết bị.

• Lập kế hoạch ngân sách về bảo trì bảo dưỡng thiết bị.

• Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới và/ hoặc nhân sự thay thế