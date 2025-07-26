Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CJ Gemadept Logistics làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại CJ Gemadept Logistics
- Long An: QF79+6VF, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An
Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận
MỤC ĐÍCH CHÍNH CÔNG VIỆC:
• Quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực được giao bao gồm Diện tích nhà kho, Thiết bị thuê, Nhân sự và các Công cụ, Dụng cụ khác.
• Tham gia hỗ trợ vào quá trình phát triển khách hàng, xây dựng giải pháp cho khách hàng VAWD.
• Nhiệm vụ quản lý khác theo phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.
NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÔNG VIỆC:
• Cắt giảm chi phí mà vẫn nâng cao được chất lượng dịch vụ khách hàng.
• Nhu cầu khách hàng thường xuyên biến động, đơn hàng ra nhiều hơn và leadtime ngắn hơn.
• Sự gia tăng của các mã hàng ( SKUs ) và lực lượng nhân sự lao động khan hiếm.
• Sự chính xác của số liệu, quản lý tồn kho.
NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Lập kế hoạch hoạt động năm của kho hàng:
• Lập kế hoạch khai thác kho, Tối ưu hóa nhân sự và thiết bị.
• Lập kế hoạch ngân sách về bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
• Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới và/ hoặc nhân sự thay thế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CJ Gemadept Logistics Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CJ Gemadept Logistics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
