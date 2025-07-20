Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Cụm CN Long Định, xã Long Cang, Cần Đước, Huyện Cần Đước
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Phiên dịch tài liệu, trong các buổi họp, làm việc với nhân viên và đối tác.
Hỗ trợ lãnh đạo trong công việc hàng ngày: sắp xếp lịch trình, soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ.
Tham gia công tác cùng lãnh đạo khi có yêu cầu (trong và ngoài nước)
Hỗ trợ liên lạc, quản lý đội ngũ kinh doanh.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam - Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết).
Có kỹ năng phiên dịch trực tiếp và đánh máy tốt.
Nhanh nhẹn, chủ động, trung thực, linh hoạt trong công việc.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trợ lý/phiên dịch.
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tương xứng năng lực.
Phụ cấp công tác, ăn ở, di chuyển đầy đủ.
Thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc, sinh nhật Tập Đoàn.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong hệ thống tập đoàn TONGWEI
Công ty có ký túc xá cho nhân viên ở xa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM
