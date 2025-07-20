Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Cụm CN Long Định, xã Long Cang, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Phiên dịch tài liệu, trong các buổi họp, làm việc với nhân viên và đối tác.
Hỗ trợ lãnh đạo trong công việc hàng ngày: sắp xếp lịch trình, soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ.
Tham gia công tác cùng lãnh đạo khi có yêu cầu (trong và ngoài nước)
Hỗ trợ liên lạc, quản lý đội ngũ kinh doanh.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết).
Có kỹ năng phiên dịch trực tiếp và đánh máy tốt.
Nhanh nhẹn, chủ động, trung thực, linh hoạt trong công việc.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trợ lý/phiên dịch.
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tương xứng năng lực.
Phụ cấp công tác, ăn ở, di chuyển đầy đủ.
Thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc, sinh nhật Tập Đoàn.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong hệ thống tập đoàn TONGWEI
Công ty có ký túc xá cho nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN BANG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất