Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Quán Thánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình.

- Gặp gỡ, tư vấn, Lên concept 2D Mặt bằng công năng dựa trên nhu cầu thiết kế của khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên kinh doanh trong quá trình tư vấn thiết kế, nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

- Đề xuất giải pháp ý tưởng sáng tạo, hiệu quả sử dụng và tối ưu chi phí.

- Hỗ trợ Team thiết kế trong quá trình triển khai hồ sơ, đảm bảo tính thống nhất với concept.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành

- Có khả năng độc lập từ lên ý tưởng, tư duy sáng tạo, có khả năng dựng hình, diễn họa và trình bày.

- Am hiểu các tiêu chuẩn về thiết kế công trình, quy chuẩn PCCC, Quy hoạch...và các quy định khác trong lĩnh vực xây dựng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như: Sketchup , 3dsMax Auto Cad, Photoshop...và các phần mềm diễn họa khác.

- Chăm chỉ, nhiệt huyết, đam mê với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh

- Các chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, nghỉ mát, du lịch trong và ngoài nước, lễ tết, chế độ phúc lợi... theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước;

- Có cơ hội tiếp cận các dự án, công trình lớn; học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cũng như cơ hội thăng tiến;

- Được làm việc với các cán bộ quản lý, lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn và tham vọng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội

