Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Công việc Kế toán tài chính:

1.1 Hạch toán kế toán:

Tổng hợp, kiểm tra chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra, đảm bảo hợp lệ, hợp pháp.

Hạch toán đầy đủ, đúng chuẩn theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Kiểm tra chấm công, tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp và chế độ khác đúng quy định nội bộ. Hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương, BHXH.

1.2 Lập báo cáo tài chính – thuế:

Lập BCTC tháng, quý, năm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ.

Lập và nộp các báo cáo thuế: GTGT, TNCN, TNDN, thuế nhà thầu, hoàn thuế GTGT, báo cáo hóa đơn…

1.3 Kiểm soát tài sản:

Theo dõi tăng, giảm tài sản.

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, lập bảng khấu hao, phân bổ.

1.4 Làm việc với cơ quan bên ngoài:

Làm việc với các đơn vị kiểm toán, thanh tra thuế - BHXH - công đoàn, ngân hàng, .....

2. Công việc Kế toán Quản trị:

2.1 Phân tích chi phí và hiệu quả kinh doanh:

2.2 Lập báo cáo quản trị nội bộ:

Thu thập, phân loại, tổng hợp chi phí sản xuất/hoạt động theo từng bộ phận, sản phẩm.

Tính giá thành sản phẩm, phân tích lãi gộp, tỷ suất lợi nhuận.

Lập báo cáo dòng tiền, phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận định kỳ (tuần/tháng).

Hỗ trợ Ban Giám đốc ra quyết định: định giá sản phẩm, cơ cấu chi phí, phương án đầu tư.

Tham gia kiểm soát thực hiện quy trình nội bộ của công ty và đề xuất cải tiến quy trình.

2.3 Xây dựng và giám sát ngân sách:

Phối hợp xây dựng ngân sách hàng năm/6 tháng/quý cho toàn công ty hoặc từng phòng ban.

Theo dõi thực hiện ngân sách, phân tích chênh lệch, đề xuất điều chỉnh phù hợp.