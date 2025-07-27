Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô P

- 3, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, Long Hậu Cần Giuộc, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Công việc Kế toán tài chính:
1.1 Hạch toán kế toán:
Tổng hợp, kiểm tra chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra, đảm bảo hợp lệ, hợp pháp.
Hạch toán đầy đủ, đúng chuẩn theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
Kiểm tra chấm công, tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp và chế độ khác đúng quy định nội bộ. Hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương, BHXH.
1.2 Lập báo cáo tài chính – thuế:
Lập BCTC tháng, quý, năm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ.
Lập và nộp các báo cáo thuế: GTGT, TNCN, TNDN, thuế nhà thầu, hoàn thuế GTGT, báo cáo hóa đơn…
1.3 Kiểm soát tài sản:
Theo dõi tăng, giảm tài sản.
Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, lập bảng khấu hao, phân bổ.
1.4 Làm việc với cơ quan bên ngoài:
Làm việc với các đơn vị kiểm toán, thanh tra thuế - BHXH - công đoàn, ngân hàng, .....
2. Công việc Kế toán Quản trị:
2.1 Phân tích chi phí và hiệu quả kinh doanh:
2.2 Lập báo cáo quản trị nội bộ:
Thu thập, phân loại, tổng hợp chi phí sản xuất/hoạt động theo từng bộ phận, sản phẩm.
Tính giá thành sản phẩm, phân tích lãi gộp, tỷ suất lợi nhuận.
Lập báo cáo dòng tiền, phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận định kỳ (tuần/tháng).
Hỗ trợ Ban Giám đốc ra quyết định: định giá sản phẩm, cơ cấu chi phí, phương án đầu tư.
Tham gia kiểm soát thực hiện quy trình nội bộ của công ty và đề xuất cải tiến quy trình.
2.3 Xây dựng và giám sát ngân sách:
Phối hợp xây dựng ngân sách hàng năm/6 tháng/quý cho toàn công ty hoặc từng phòng ban.
Theo dõi thực hiện ngân sách, phân tích chênh lệch, đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Trình độ:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp; ưu tiên có kinh nghiệm trong doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại.
Kinh nghiệm:
Kiến thức chuyên môn:
Hiểu rõ chế độ kế toán Việt Nam (TT 200/2014 hoặc TT 133/2016), luật thuế TNDN, luật thuế GTGT .... liên quan đến công tác kế toán.
Biết tổ chức hệ thống sổ sách kế toán hợp lý.
Có kiến thức nền tảng về thuế, giá thành, lập báo cáo phân tích.
Kỹ năng:
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo...)
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo quản trị.
Cẩn thận, chính xác, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải

Công ty cổ phần Thực phẩm Cát Hải

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô P3, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, Cần Giuộc Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

