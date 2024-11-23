Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5N7 TT5 KDT Bắc Linh Đàm, Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trợ giúp TGĐ điều hành các hoạt động của công ty:

Trợ giúp TGĐ thiết lập và triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;

Tiếp nhận, xem xét và làm rõ các đề xuất, giải pháp, chứng từ từ các cấp Quản lý và trình TGĐ phê duyệt

Trợ giúp TGĐ xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch hoạt động cho các phòng ban. Điều phối, giám sát và báo cáo các hoạt động hàng ngày của công ty.

Kết nối, phối hợp với các thành viên hoặc trưởng bộ phận để đảm bảo việc thực hiện công việc đúng tiến độ đặt ra;

Thực hiện các chỉ đạo của TGĐ liên quan đến từng nội dung công việc

Theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc các bên liên quan về việc báo cáo và kết quả thực hiện các chỉ đạo hoặc/và các nội dung đã đồng thuận trong các cuộc họp của TGĐ.

Tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm phát triển doanh số, thị trường.

Thay mặt TGĐ giải quyết các công việc trong phạm vi được giao:

Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các bộ phận, đồng nghiệp & đối tác;

Thay mặt TGĐ truyền tải và theo dõi việc thực hiện các quyết định của TGĐ;

Trong một số trường hợp đặc biệt, thay mặt TGĐ xử lý các nội dung công việc đã được giao đảm bảo thời hạn và chất lượng công việc.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của TGĐ

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối kinh tế.

Có >= 2 năm ở vị trí tương đồng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thời trang, thẩm mỹ ...

Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo.

Kỹ năng lập kế hoạch.

Kỹ năng kiểm soát.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng đàm phán

Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 vnđ/tháng – 15.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....).

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao. Được đề xuất đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.

Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.

Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...

Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

