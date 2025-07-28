Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Tiếp nhận và phản hồi tin nhắn/inbox/comment của khách hàng trên các nền tảng

• Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách

• Chốt đơn hàng – ghi nhận đầy đủ thông tin đơn – phối hợp giao hàng.

• Theo dõi đơn, hỗ trợ nếu có sự cố vận chuyển.

• Chăm sóc khách sau bán hàng

• Báo cáo số lượng khách và đơn hàng hàng ngày lên hệ thống.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chưa lập gia đình

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Chăm chỉ, siêng năng, giao tiếp tốt

• Biết sử dụng điện thoại/laptop cơ bản

• Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi kiến thức sản phẩm.

• Có trách nhiệm trong công việc, ham khám phá và bền bỉ.

• Ưu tiên sinh viên mới ra trường các ngành Y, dược, marketing, kinh tế,

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 5 – 9 triệu/tháng (tùy theo năng lực)

• % hoa hồng cao

• Tổng thu nhập trung bình: 8 – 15 triệu/tháng

• Được đào tạo từ A–Z: kỹ năng sale, giao tiếp, kiến thức sản phẩm, CSKH...

• Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm sau 3–6 tháng nếu thể hiện tốt.

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, có mentor hỗ trợ sát sao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin