Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý, đảm bảo các hoạt động bán hàng, doanh thu của cửa hàng theo chỉ tiêu;
Quản lý các hoạt động vận hành tại cửa hàng: Chi phí, hàng hóa, vật tư dịch vụ, hình ảnh của cửa hàng, cơ sở vật chất
Quản lý nhân sự: Chấm công, sắp xếp ca làm, tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự của cửa hàng
Làm các báo cáo theo yêu cầu và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ từ 20 -30
Có từ 6 tháng kinh nghiệm quản lý cửa hàng, chuỗi bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan ưu tiên TGDD,Điện Máy Xanh ….
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý nhân sự tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000đ ( Lương cứng + KPI )
Tháng nghỉ 4 ngày
Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế
Lộ trình thăng tiến: Quản lý cửa hàng -> Quản lý vùng -> Quản lý miền -> Giám đốc kinh doanh
Thường xuyên được update bản thân thông qua các khóa học từ chuyên gia bên trong và ngoài tổ chức.
Đóng BHXH 100%
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Làm việc theo ca được nghỉ 1 ngày/ tuần.
Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội và 758 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

