Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý, đảm bảo các hoạt động bán hàng, doanh thu của cửa hàng theo chỉ tiêu;

Quản lý các hoạt động vận hành tại cửa hàng: Chi phí, hàng hóa, vật tư dịch vụ, hình ảnh của cửa hàng, cơ sở vật chất

Quản lý nhân sự: Chấm công, sắp xếp ca làm, tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự của cửa hàng

Làm các báo cáo theo yêu cầu và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ từ 20 -30

Có từ 6 tháng kinh nghiệm quản lý cửa hàng, chuỗi bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan ưu tiên TGDD,Điện Máy Xanh ….

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý nhân sự tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000đ ( Lương cứng + KPI )

Tháng nghỉ 4 ngày

Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế

Lộ trình thăng tiến: Quản lý cửa hàng -> Quản lý vùng -> Quản lý miền -> Giám đốc kinh doanh

Thường xuyên được update bản thân thông qua các khóa học từ chuyên gia bên trong và ngoài tổ chức.

Đóng BHXH 100%

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Làm việc theo ca được nghỉ 1 ngày/ tuần.

Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin