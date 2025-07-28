Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1254 Võ Văn Kiệt, P11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, tiếp cận, chào bán mặt hàng thủy hải sản đông lạnh.

- Chăm sóc trưng bày, kiểm tra hàng hóa, bảo đảm tồn kho.

- Vận hành, kiểm soát chương trình sự kiện tại điểm bán.

- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với các đối tác đã liên kết.

- Đẩy mạnh doanh số trong chuỗi được giao.

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý năm.

- Đi công tác các tỉnh, thành

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên các bạn trong độ tuổi 25 – 35.

- Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển tối thiểu 1 năm. Kinh nghiệm về thực phẩm là lợi thế.

- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Có khả năng lập kế hoạch công việc; giải quyết vấn đề cẩn thận, tỉ mỉ.

- Chủ động, trung thực, chịu học hỏi.

- Sẵn sàng đi công tác.

- Khả năng ngoại ngữ là một điểm cộng.

- Tự trang bị laptop

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 12 – 20 tr (Lương + thưởng + doanh số)

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Có chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo luật lao động.

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm (Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, 30/4 - 1/5, 2/9, Tết Trung Thu);

Thưởng Lễ các ngày Lễ Tôn Vinh Phụ Nữ (8/3, 20/10); Các chính sách cho con của nhân viên (Thưởng Lễ 1/6).

- Các đãi ngộ khác: Du lịch trong nước, khám sức khỏe, sinh nhật,...

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

