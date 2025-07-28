Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1254 Võ Văn Kiệt, P11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận, chào bán mặt hàng thủy hải sản đông lạnh.
- Chăm sóc trưng bày, kiểm tra hàng hóa, bảo đảm tồn kho.
- Vận hành, kiểm soát chương trình sự kiện tại điểm bán.
- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với các đối tác đã liên kết.
- Đẩy mạnh doanh số trong chuỗi được giao.
- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý năm.
- Đi công tác các tỉnh, thành

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn trong độ tuổi 25 – 35.
- Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển tối thiểu 1 năm. Kinh nghiệm về thực phẩm là lợi thế.
- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Có khả năng lập kế hoạch công việc; giải quyết vấn đề cẩn thận, tỉ mỉ.
- Chủ động, trung thực, chịu học hỏi.
- Sẵn sàng đi công tác.
- Khả năng ngoại ngữ là một điểm cộng.
- Tự trang bị laptop

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 12 – 20 tr (Lương + thưởng + doanh số)
- Có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Có chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo luật lao động.
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm (Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, 30/4 - 1/5, 2/9, Tết Trung Thu);
Thưởng Lễ các ngày Lễ Tôn Vinh Phụ Nữ (8/3, 20/10); Các chính sách cho con của nhân viên (Thưởng Lễ 1/6).
- Các đãi ngộ khác: Du lịch trong nước, khám sức khỏe, sinh nhật,...
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1254 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-12-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job363570
