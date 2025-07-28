Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TULIP XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44B, dãy 6C, khu dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Bluesky Tulip Corp là nhà cung cấp vải may mặc của các nhà sản xuất lớn từ China, Korea, kinh doanh thời trang theo thiết kế. Công ty chúng tôi đang cần tuyển dụng nhân sự như sau:

- Customer service staff/Nhân viên chăm sóc khách hàng (2 người)

Liên hệ khách hàng tư vấn sản phẩm, theo dõi đơn hàng, gửi báo giá, sản phẩm mẫu..

- Mức lương 10-15tr/tháng chưa bao gồm thưởng từ kết quả kinh doanh.

- Bảo hiểm XH, YT đúng theo quy định của pháp luật

- Điện thoại, máy tính

- Ăn trưa

- Đồng phục

- Nam/Nữ độ tuổi: 23 – 32

- Trung thực, trách nhiệm, năng động

- Có kỹ năng báo cáo, phân tích kết quả bán hàng, phâ tích xu hướng thời trang của thị trường

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí sale thị trường, nhân viên kinh doanh, bán hàng, am hiểu kiến thức về ngành dệt may.

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản

- Ưu tiên biết thêm tiếng Trung

2. Yêu cầu về nhân viên chăm sóc khách hàng:

- Trung thực, trách nhiệm, sáng tạo

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

- Tốt nghiệp chuyên nghành về thiết kế thời trang, dệt may

- Có kiến thức, cập nhật và nắm bắt tốt xu hướng thời trang của thị trường (Úc, Mỹ và Châu âu)

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản, ưu tiên biết thêm tiếng Trung

Quyền lợi:

- Mức lương 12-15tr/tháng chưa bao gồm thưởng từ kết quả kinh doanh.

- Bảo hiểm XH, YT đúng theo quy định của pháp luật

- Điện thoại, máy tính

- Ăn trưa

- Đồng phục

