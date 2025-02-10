Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

Trợ lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: + Lương cơ bản4.2 triệu + Hỗ trợ hoạt động 500k + Thưởng Teamwork + Thưởng Quý (Theo kết quả kinh doanh công ty) + Thưởng tháng 13 + BHXH

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Hỗ trợ tư vấn khách hàng cùng đội ngũ
- Tuyển dụng nhân sự cho các vị trí tại Công ty
- Đào tạo đội ngũ Tư vấn viên
- Xây dựng và triển khai các chương trình sự kiện giúp đội ngũ tư vấn viên chăm sóc khách hàng cũ, phát triển nguồn khách hàng mới
- Chăm sóc khách hàng cũ theo phân bổ của Công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc các ngành nghề liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Nắm vững kiến thức cơ bản về bảo hiểm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ bán hàng (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6.5 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: CM1-11 Khu ĐT Ecogardern, Khu ĐT mới An Vân Dương, Phường Thủy Vân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-kinh-doanh-thu-nhap-6-5-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-thua-thien-hue-job287127
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 20/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất