Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: + Lương cơ bản4.2 triệu + Hỗ trợ hoạt động 500k + Thưởng Teamwork + Thưởng Quý (Theo kết quả kinh doanh công ty) + Thưởng tháng 13 + BHXH
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng cùng đội ngũ
- Tuyển dụng nhân sự cho các vị trí tại Công ty
- Đào tạo đội ngũ Tư vấn viên
- Xây dựng và triển khai các chương trình sự kiện giúp đội ngũ tư vấn viên chăm sóc khách hàng cũ, phát triển nguồn khách hàng mới
- Chăm sóc khách hàng cũ theo phân bổ của Công ty
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc các ngành nghề liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Nắm vững kiến thức cơ bản về bảo hiểm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ bán hàng (nếu có).
Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6.5 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
