Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: + Lương cơ bản4.2 triệu + Hỗ trợ hoạt động 500k + Thưởng Teamwork + Thưởng Quý (Theo kết quả kinh doanh công ty) + Thưởng tháng 13 + BHXH

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Hỗ trợ tư vấn khách hàng cùng đội ngũ

- Tuyển dụng nhân sự cho các vị trí tại Công ty

- Đào tạo đội ngũ Tư vấn viên

- Xây dựng và triển khai các chương trình sự kiện giúp đội ngũ tư vấn viên chăm sóc khách hàng cũ, phát triển nguồn khách hàng mới

- Chăm sóc khách hàng cũ theo phân bổ của Công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc các ngành nghề liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Nắm vững kiến thức cơ bản về bảo hiểm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ bán hàng (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6.5 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMARTGEN INNOVATIONS

