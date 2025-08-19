Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

1. Giám sát công việc của Bộ phận Kinh doanh

- Báo cáo hiệu quả, tình hình hoạt động của bộ phận kinh doanh tháng/quý/năm

- Kiểm soát thu hồi công nợ, nghiệm thu khối lượng giá trị hàng tháng

- Kiểm soát thực hiện mục tiêu bộ phận theo phân giao đầu năm hàng tháng/quý/năm

2. Quản lý Hợp đồng (Công việc chính)

- Lập, rà soát, quản lý hợp đồng, theo dõi việc thực hiện hợp đồng ký kết với khách hàng, đảm bảo bám sát kế hoạch, kiểm soát khối lượng, giá trị thực hiện, tiến độ thực hiện và kiểm soát những phát sinh so với hợp đồng.

3. Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của khách hàng

- Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Thực hiện soạn thảo, quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh: hợp đồng, thư chào hàng, bảng báo giá, công văn, tờ trình...

- Xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng: thanh toán, giải quyết các khiếu nại, phản hồi tích cực, tiêu cực từ phía khách hàng hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng.

4. Nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược

- Phân tích, nghiên cứu thị trường đề xuất, điều chỉnh các chiến lược mới nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Theo sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhằm báo cáo, đưa ra các giải pháp kịp thời hỗ trợ ban lãnh đạo, doanh nghiệp.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Ngoại thương, Luật,...

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đặc biệt kinh nghiệm làm việc về hợp đồng thương mại

- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Trung, biết tiếng Anh là lợi thế;

- Kỹ năng tin học văn phòng;

- Kỹ năng lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và quản lý công việc.

- Quyết đoán và có khả năng làm việc độc lập.

- Ngoại hình ưu nhìn, nhanh nhẹn, linh hoạt trong tổ chức

Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 14 triệu - 18 triệu đồng

- Thưởng quý, thưởng Lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng đánh giá thành tích;

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH bắt buộc, bảo hiểm sức khỏe PVI;

- Chế độ thai sản: CBNV nữ ngoài hưởng chế độ BHXH, còn được trợ cấp thêm 20 triệu/ lần nghỉ thai sản;

- Chính sách đào tạo theo cơ chế chung của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

