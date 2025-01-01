Tất cả địa điểm
Công việc Trợ lý kinh doanh

-

Có 486 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PERCHEM VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PERCHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PERCHEM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng cụ An Mi
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Dụng cụ An Mi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Dụng cụ An Mi
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển DT Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THIÊN ANH
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THIÊN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THIÊN ANH
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XCMG VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THP
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THP
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Rita Võ
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Rita Võ
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HUNUFA
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH HUNUFA
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC OMEGA
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC OMEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC OMEGA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HDB
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HDB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HDB
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm trợ lý kinh doanh đang có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai do sự tăng trưởng của thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp rất cần nhân viên tại vị trí này để hỗ trợ quản lý và giám sát công việc hiệu quả, với mức lương dao động từ 8.000.000 - 37.000.000 VNĐ/tháng tùy vào cấp bậc và khu vực.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm trợ lý kinh doanh

Trợ lý kinh doanh, hay Sales Assistant là người hỗ trợ các hoạt động việc làm kinh doanh trong doanh nghiệp, phối hợp với bộ phận kinh doanh và các phòng ban khác để thúc đẩy doanh số. Trợ lý đóng vai trò quan trọng trong việc làm việc với đối tác, báo cáo tình hình kinh doanh cho trưởng bộ phận và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo từ cấp trên. Hiện nay, hầu như tất cả các quản lý cấp cao đều rất cần “cánh tay phải đắc lực” là trợ lý kinh doanh để hỗ trợ trong việc quán xuyến công việc, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc toàn doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tạp chí điện tử Mekong ASEAN, thị trường kinh doanh Việt Nam năm 2024 đang chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 183.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mở ra nhu cầu tuyển dụng trợ lý kinh doanh để hỗ trợ các quản lý cấp cao.

Theo các trang việc làm Job3s, có vài nghìn tin đăng tuyển trợ lý kinh doanh, tạo cơ hội việc làm cho người lao động. Sau 3 - 5 năm làm việc, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và kỹ năng, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng phòng, giám đốc kinh doanh hoặc tự khởi nghiệp. Trợ lý kinh doanh còn giúp bạn xây dựng mạng lưới quan hệ với khách hàng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng trong tương lai.

Tìm việc trợ lý kinh doanh trở nên dễ dàng hơn do nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao
Tìm việc trợ lý kinh doanh trở nên dễ dàng hơn do nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Việc làm trợ lý kinh doanh

Việc làm trợ lý kinh doanh đang tuyển dụng ngày càng cao với mức lương dao động từ 8.000.000 - 37.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí và kinh nghiệm. Một số doanh nghiệp còn tính thêm tiền hoa hồng thưởng theo doanh số đạt được. Dưới đây là mức lương theo cấp bậc bạn có thể tham khảo:

Việc làm trợ lý kinh doanh

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh trợ lý kinh doanh

1.000.000 - 4.000.000

Trợ lý kinh doanh

8.000.000 - 18.000.000

Trưởng nhóm kinh doanh

14.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

17.000.000 - 37.000.000

Giám đốc kinh doanh

25.000.000 - 52.000.000

3. Mô tả công việc của trợ lý kinh doanh

Việc làm trợ lý kinh doanh đang được tuyển dụng ở nhiều công ty để hỗ trợ các quản lý cấp cao trong công việc cũng như hỗ trợ các phòng ban hiệu quả, với mức lương hấp dẫn. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của trợ lý kinh doanh:

  • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của khách hàng: Trợ lý kinh doanh cần tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp. Bên cạnh đó, họ còn phải soạn thảo và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh, như hợp đồng, thư chào hàng và bảng báo giá. Đồng thời, họ còn phải trực tiếp giải quyết khiếu nại và phản hồi từ khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và duy trì hình ảnh tốt cho công ty.

  • Nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược: Trợ lý kinh doanh tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp. Trợ lý theo dõi hoạt động của bộ phận kinh doanh, từ đó có thể chủ động điều chỉnh và triển khai các chiến lược mới nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh.

  • Tham mưu cho Giám đốc, Phó giám đốc kinh doanh: Trợ lý kinh doanh tham mưu cho Giám đốc, Phó giám đốc kinh doanh về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn nhằm tăng doanh thu và thu hút khách hàng trung thành. Trợ lý cần theo dõi sát sao tình hình hoạt động của doanh nghiệp để báo cáo và đề xuất các giải pháp kịp thời, hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định chiến lược.

  • Giám sát công việc của cấp dưới: Trợ lý kinh doanh được xem như “cánh tay phải” của ban lãnh đạo, có nhiệm vụ hỗ trợ và điều phối hoạt động của cấp dưới. Công việc này bao gồm theo dõi và nhắc nhở bộ phận kinh doanh thực hiện các kế hoạch và chiến lược đã đề ra. Bên cạnh đó, trợ lý phải báo cáo về hiệu quả và tình hình hoạt động của bộ phận kinh doanh cho giám đốc và ban lãnh đạo.

  • Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong doanh nghiệp: Trợ lý kinh doanh giữ vai trò quan trọng trong việc tham gia lập kế hoạch, sắp xếp các cuộc họp và xử lý thông tin cần thiết để hỗ trợ quyết định chiến lược của công ty. Để đảm bảo hiệu quả, trợ lý kinh doanh cần duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau, từ đó giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh.

Trợ lý kinh doanh có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các phòng ban liên quan trong doanh nghiệp
Trợ lý kinh doanh có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các phòng ban liên quan trong doanh nghiệp

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm trợ lý kinh doanh

Việc làm trợ lý kinh doanh với mức lương hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng đang thu hút nhiều ứng viên quan tâm. Khu vực tuyển dụng của công việc này chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.

4.1. Tuyển dụng trợ lý kinh doanh tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước và hàng đầu miền Bắc, chính vì vậy thị trường kinh doanh tại Hà Nội vô cùng sôi động và gay gắt từ nhiều công ty, tập đoàn lớn. Nhu cầu tuyển dụng trợ lý kinh doanh đang tăng cao, với hàng trăm tin đăng tuyển.

Nhu cầu tuyển dụng trợ lý kinh doanh ở lĩnh vực hàng tiêu dùng, bất động sản, dược phẩm, y tế, điện tử, giáo dục/đào tạo, công nghệ thông tin, marketing, truyền thông, quảng cáo, sản xuất, thương mại điện tử. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực được tuyển dụng nhiều ở các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông.

4.2. Tuyển trợ lý kinh doanh TPHCM

TPHCM có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và hàng đầu cả nước, các công ty, tập đoàn kinh doanh ngày càng nhiều và cạnh tranh gay gắt, chính vì vậy, doanh nghiệp cần tuyển dụng trợ lý kinh doanh để phối hợp cùng quản lý cấp cao điều hành công việc hiệu quả.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin đăng tuyển trợ lý kinh doanh ở các lĩnh vực việc làm hàng tiêu dùng, bất động sản, dược phẩm, y tế, điện tử, công nghệ thông tin, marketing, truyền thông, quảng cáo, sản xuất, thương mại điện tử. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực được tuyển dụng nhiều ở các quận 1, quận 7, quận 2, Tân Bình, thành phố Thủ Đức.

Trợ lý kinh doanh tuyển dụng nhiều ở các quận 1, quận 7, quận 2, Tân Bình, thành phố Thủ Đức
Trợ lý kinh doanh tuyển dụng nhiều ở các quận 1, quận 7, quận 2, Tân Bình, thành phố Thủ Đức

4.3. Việc làm trợ lý kinh doanh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế đứng đầu khu vực miền Trung và có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, khi các doanh nghiệp ngày càng đầu tư vào khu vực này, nhu cầu tuyển dụng trợ lý kinh doanh là điều cần thiết.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin đăng tuyển trợ lý kinh doanh ở các lĩnh vực hàng tiêu dùng, bảo hiểm, bất động sản, dược phẩm, điện tử, công nghệ thông tin, logistics, marketing, truyền thông, quảng cáo, sản xuất, nhà hàng/khách sạn, thương mại điện tử. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực được tuyển dụng nhiều ở các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho Việc làm trợ lý kinh doanh

Việc làm trợ lý kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong công ty, nhiều doanh nghiệp đang tích cực tuyển dụng vị trí này. Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu một số kỹ năng cần có như: Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, kiến thức về phân tích dữ liệu, …

  • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Trợ lý kinh doanh cần phải sắp xếp công việc khoa học giúp tránh tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, quên việc hoặc không xử lý kịp thời các công việc khẩn cấp. Khả năng tự tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả giúp trợ lý định hướng công việc rõ ràng, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan, đảm bảo tiến độ công việc.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Trợ lý kinh doanh cần có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Trợ lý đóng vai trò trong phát triển mối quan hệ và lắng nghe tích cực giúp bạn kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và khách hàng. Sự khéo léo, tự tin và tài ăn nói sẽ hỗ trợ xử lý công việc trôi chảy, đáp ứng tốt các yêu cầu từ phía khách hàng cũng như phối hợp nhịp nhàng với các đồng nghiệp.

  • Kiến thức về phân tích dữ liệu và báo cáo: Trợ lý kinh doanh cần có kiến thức vững về phân tích dữ liệu và báo cáo để hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kỹ năng này bao gồm khả năng sử dụng các công cụ phân tích chuyên dụng để tổng hợp, xử lý số liệu và phát hiện xu hướng thị trường. Báo cáo chi tiết và chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.

  • Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Excel, PowerPoint, CRM, v.v.): Trợ lý cần có kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint và kỹ năng đánh máy nhanh, do họ thường xuyên phải xử lý giấy tờ, báo cáo số liệu và hỗ trợ tài chính, kế toán. Ngoài ra, trợ lý cần biết sử dụng hiệu quả phần mềm CRM là bắt buộc, vì đây là công cụ chính để quản lý thông tin khách hàng và giao dịch, hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Trợ lý kinh doanh cần có những kỹ năng, kiến thức trong lĩnh vực để hoàn thành tốt công việc
Trợ lý kinh doanh cần có những kỹ năng, kiến thức trong lĩnh vực để hoàn thành tốt công việc

6. Những khó khăn trong ngành Việc làm trợ lý kinh doanh

Trợ lý kinh doanh là một trong những việc làm đầy tiềm năng trong tương lai với phát triển mạnh mẽ của thị trường kinh doanh. Tuy nhiên, công việc này cũng gặp không ít khó khăn mà nhân viên cần phải đối mặt như:

  • Xu hướng tuyển dụng trong ngành kinh doanh: Thị trường kinh doanh hiện nay đang có sự gia tăng và chuyển biến mạnh mẽ. Các doanh nghiệp ngày càng tìm kiếm những ứng viên có những kỹ năng và năng lực chuyên môn tốt. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp do số lượng người ứng tuyển không đủ đáp ứng tiêu chí tuyển dụng. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ứng viên là điều không thể tránh khỏi, chính vì vậy, bạn cần phải làm nổi bật được kỹ năng, kinh nghiệm của mình để không bị mờ nhạt trong hàng loạt ứng viên khác.

  • Tiềm năng phát triển nghề nghiệp (thăng tiến lên vị trí quản lý hoặc chuyên viên): Trợ lý có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng phòng, trưởng nhóm, giám đốc kinh doanh nếu tích lũy đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết. Nhưng để được thăng tiến, bạn cũng cần phải có những thành tích nổi bật cũng như chứng minh được năng lực vượt trội của mình để vượt qua các nhân viên khác.

  • Các chương trình đào tạo và chứng chỉ liên quan: Mặc dù có nhiều chương trình đào tạo và chứng chỉ liên quan đến vị trí này, nhưng không phải tất cả đều phù hợp hoặc dễ tiếp cận. Việc lựa chọn chương trình đào tạo chất lượng, phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp cá nhân có thể gây khó khăn cho nhiều ứng viên. Thêm vào đó, chi phí cho các khóa học này có thể là rào cản đối với những người đang trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp.

Trợ lý kinh doanh là việc làm tiềm năng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn
Trợ lý kinh doanh là việc làm tiềm năng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn

Kết luận

Tuyển dụng trợ lý kinh doanh đang ngày càng cao do sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường kinh doanh những năm gần đây. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong công ty, doanh nghiệp rất cần “cánh tay đắc lực” này để hỗ trợ trong công việc. Nếu bạn đang có đầy đủ kỹ năng và kiến thức phù hợp với công việc này, đừng ngần ngại ứng tuyển để có cho mình việc làm với mức lương hấp dẫn nhé!