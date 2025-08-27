Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235 Nguyễn Văn Cừ, P Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc/Trưởng phòng Kinh doanh trong các công việc vận hành, quản

lý đội ngũ kinh doanh.

Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (ngày/tuần/tháng).

Soạn thảo, lưu trữ các văn bản, hợp đồng, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh

doanh.

Phối hợp tổ chức các buổi đào tạo, họp nhóm, sự kiện cho đội ngũ kinh doanh.

Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và chăm sóc đội ngũ tư vấn viên.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và hợp đồng.

Quản lý dữ liệu khách hàng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-45

Tốt nghiệp bằng trung cấp trở lên.

Kỹ năng:

Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương + thưởng hiệu quả công việc từ 6 – 10 triệu.

-Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về bảo hiểm, kỹ năng kinh doanh và kỹ năng

mềm.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

-Tham gia các sự kiện nội bộ và các chương trình thi đua hấp dẫn.

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định sau thời gian thử việc.

-Cơ hội phát triển lên vị trí Cấp quản lý với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin