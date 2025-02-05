Tuyển Trợ lý Bee Logistics Corporation làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý thông tin (10%)

- Tiếp nhận, phân loại và xử lý các văn bản, thông tin gửi tới CEO từ nội bộ và bên ngoài.- Soạn thảo văn bản, tài liệu, báo cáo...- Thu thập thông tin, số liệu, báo cáo, tra cứu thông tin- Biên phiên dịch- Truyền đạt các thông tin từ CEO tới các phòng ban liên quan- Giao tiếp, đón tiếp các đối tác của CEO/Công ty; các công tác đối ngoại/đối nội

2. Quản lý lịch trình CEO (20%)

- Sắp xếp và quản lý các lịch trình công việc của CEO bao gồm các chuyến công tác trong nước và nước ngoài (lộ trình di chuyển, hẹn gặp đối tác, hồ sơ chuyến đi…

3. Công tác hội họp (25%)

- Tổ chức các cuộc họp của CEO (Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần...)- Chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên tham dự cuộc họp với Ban Giám đốc. - Ghi chép, thông báo, lưu trữ các biên bản cuộc họp- Đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận thực hiện các công việc đã được Ban Giám đốc chỉ đạo thông qua các cuộc họp.

4. Hỗ trợ khác (10%)

- Hỗ trợ thông tin cho các phòng ban- Các nhiệm vụ khác theo phân giao từ CEO và Trợ lý CEO