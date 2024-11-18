Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Aeon Citimart, Lầu 5, 96 Cao Thắng, P.4,, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Dịch thuật sản phẩm
Hỗ trợ admin các công việc báo giá, làm hợp đồng, theo dõi công nợ.
Liên hệ nhà cung ứng Trung Quốc
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 - 35
Tiếng Trung thành thạo nghe-nói-đọc-viết
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc
Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập.
Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén

Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 10,000,000 – 14,000,000 vnđ (thương lượng khi phỏng vấn)
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
Thưởng cuối năm
Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng Minigood vào dịp Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Công ty TNHH Minigood Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

