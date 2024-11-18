Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Aeon Citimart, Lầu 5, 96 Cao Thắng, P.4,, Quận 3
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Dịch thuật sản phẩm
Hỗ trợ admin các công việc báo giá, làm hợp đồng, theo dõi công nợ.
Liên hệ nhà cung ứng Trung Quốc
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25 - 35
Tiếng Trung thành thạo nghe-nói-đọc-viết
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc
Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập.
Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén
Tiếng Trung thành thạo nghe-nói-đọc-viết
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc
Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập.
Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén
Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản từ 10,000,000 – 14,000,000 vnđ (thương lượng khi phỏng vấn)
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
Thưởng cuối năm
Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng Minigood vào dịp Lễ, Tết
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
Thưởng cuối năm
Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng Minigood vào dịp Lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI