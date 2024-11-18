Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Aeon Citimart, Lầu 5, 96 Cao Thắng, P.4,, Quận 3

Dịch thuật sản phẩm

Dịch thuật sản phẩm

Hỗ trợ admin các công việc báo giá, làm hợp đồng, theo dõi công nợ.

Liên hệ nhà cung ứng Trung Quốc

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 25 - 35

Tiếng Trung thành thạo nghe-nói-đọc-viết

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc

Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập.

Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén

Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 10,000,000 – 14,000,000 vnđ (thương lượng khi phỏng vấn)

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)

Thưởng cuối năm

Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty

Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng Minigood vào dịp Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

