Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, Nam Sách, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
báo giá, theo dõi đơn hàng
đối chiếu công nợ
làm những công việc nội bộ sếp giao ( sếp người trung )
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-30 tuổi nữ
Biết tiếng trung hsk4 trở lên .
Nhân viên mới ra trường không kinh nghiệm được đào tạo
Biết tiếng trung hsk4 trở lên .
Nhân viên mới ra trường không kinh nghiệm được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước
Chế độ đãi ngộ, lương thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc
Chế độ đãi ngộ, lương thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
