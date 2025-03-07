Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, Nam Sách, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

báo giá, theo dõi đơn hàng

đối chiếu công nợ

làm những công việc nội bộ sếp giao ( sếp người trung )

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-30 tuổi nữ

Biết tiếng trung hsk4 trở lên .

Nhân viên mới ra trường không kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước

Chế độ đãi ngộ, lương thưởng hấp dẫn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.