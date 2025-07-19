Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D10 tòa Lake View Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

● Lập kế hoạch gọi điện hàng tuần và hàng tháng cho khách hàng tiềm năng.

● Gọi điện mời hẹn với khách đến Spa ;

● Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

● Tư vấn và giải đáp thắc mắc với khách hàng;

● Giới thiệu, tư vấn các dịch vụ tại cơ sở ở Hà Nội và HCM

● Các công việc theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có laptop cá nhân

● Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

● Ưu tiên có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng từ 6 tháng, ứng biến nhanh, kỹ năng xử lý từ chối của khách hàng.

● Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập : LC 5,000,000 -10,000,000 triệu + Hoa Hồng (Thu nhập 9-20tr)

● Thời gian làm việc : fulltime 8h-17h30, từ thứ 2 đến thứ 7.

● Được đào tạo bài bản về chuyên môn, hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc.

● Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp

● Được tham gia party liên hoan, sinh nhật cùng spa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin