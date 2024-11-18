Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 170
- 170Bis
- 172E Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 17 - 22 Triệu
Chịu trách nhiệm triển khai điều phối, phối hợp support team vận hành
Làm việc với team Vận Hành và giám sát hoạt động hàng ngày, đánh giá tình hình hoạt động.
Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty và đảm bảo thực hiện nghiêm túc.
Duy trì, theo dõi và quản lý công việc trợ lý chung của dự án
Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung (HSK cấp 5 trở lên) hoặc có kinh nghiệm làm việc trong ngành game
Quan tâm đến Internet, chơi game hoặc blockchain
Có khả năng học tập tốt, tư duy logic và kỹ năng phân tích
Làm việc có tổ chức, có tính chủ động và tinh thần đồng đội
Quan tâm đến Internet, chơi game hoặc blockchain
Có khả năng học tập tốt, tư duy logic và kỹ năng phân tích
Làm việc có tổ chức, có tính chủ động và tinh thần đồng đội
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng 85% mức lương chính thức
Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Thời gian làm việc: 09h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
Cung cấp 12 ngày phép năm có lương, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, thưởng tết, lương tháng 13
Các chế dộ đãi ngộ đặc biệt tuỳ theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Thời gian làm việc: 09h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
Cung cấp 12 ngày phép năm có lương, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, thưởng tết, lương tháng 13
Các chế dộ đãi ngộ đặc biệt tuỳ theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI