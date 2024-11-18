Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 - 170Bis - 172E Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính

Chịu trách nhiệm triển khai điều phối, phối hợp support team vận hành

Làm việc với team Vận Hành và giám sát hoạt động hàng ngày, đánh giá tình hình hoạt động.

Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty và đảm bảo thực hiện nghiêm túc.

Duy trì, theo dõi và quản lý công việc trợ lý chung của dự án

Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tiếng Trung (HSK cấp 5 trở lên) hoặc có kinh nghiệm làm việc trong ngành game

Quan tâm đến Internet, chơi game hoặc blockchain

Có khả năng học tập tốt, tư duy logic và kỹ năng phân tích

Làm việc có tổ chức, có tính chủ động và tinh thần đồng đội

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng 85% mức lương chính thức

Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Thời gian làm việc: 09h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy và ngày Chủ nhật)

Cung cấp 12 ngày phép năm có lương, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước, thưởng tết, lương tháng 13

Các chế dộ đãi ngộ đặc biệt tuỳ theo năng lực và sự đóng góp cho công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

