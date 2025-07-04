Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/07/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 nghách 76 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

1, Tham mưu chiến lược & phát triển kinh doanh
Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, hành vi khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Tham mưu cho Ban Giám đốc chiến lược phát triển thị trường, chính sách giá, chiết khấu và mô hình phân phối phù hợp.
Đề xuất kế hoạch mở rộng thị trường và xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
2, Phát triển thị trường & xúc tiến thương mại
Tìm kiếm, kết nối và phát triển hệ thống đại lý, khách hàng cá nhân/doanh nghiệp.
Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu, hội chợ triển lãm, sự kiện giới thiệu sản phẩm.
Thu thập, phân tích và phản hồi thông tin thị trường để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
3, Quản lý đội ngũ & hiệu suất bán hàng
Quản lý, đào tạo, phát triển và đánh giá hiệu quả đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Phân công công việc, kiểm soát KPI và hỗ trợ nhân viên xử lý các tình huống bán hàng khó.
Giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng, xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng.
4, Quản lý hoạt động bán hàng & công nợ
Quản lý hợp đồng, đơn hàng, theo dõi công nợ và tiến độ thanh toán của khách hàng.
Đảm bảo thực hiện đúng quy trình thu hồi công nợ và báo cáo công nợ định kỳ.
Phối hợp bộ phận kế toán – kho để đảm bảo nguồn hàng và tồn kho hợp lý.
5, Phát triển sản phẩm mới
Phối hợp nghiên cứu và đánh giá nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm như súng phun sơn, thiết bị chăm sóc xe chuyên dụng.
Lập kế hoạch, theo dõi quá trình phát triển sản phẩm, thử nghiệm và ra mắt thị trường.
Triển khai các chương trình marketing và hỗ trợ bán hàng cho sản phẩm mới.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật ô tô hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực linh phụ kiện ô tô, thiết bị garage, chăm sóc xe.
3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh
linh phụ kiện ô tô, thiết bị garage, chăm sóc xe
Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
Tư duy chiến lược, linh hoạt, chủ động trong công việc.
Am hiểu thị trường xe hơi và các sản phẩm liên quan là lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng (17 – 22 triệu) + % doanh số + thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc Kinh doanh hoặc Giám đốc Chi nhánh trong tương lai.
Được đào tạo sản phẩm, kỹ năng quản lý và phát triển bản thân định kỳ.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hỗ trợ cao.
Tham gia BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngách 76/28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

