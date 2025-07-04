Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Tiếp nhận các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với sản phẩm Edtech của công ty.

Thực hiện nghiệp vụ phân tích, làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan.

Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.

Tham gia, giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu đã đặt ra.

Quản lý các nội dung điều chỉnh của sản phẩm, phân tích mức độ ảnh hưởng của các điều chỉnh đối với tổng thể hệ thống.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ hoặc kinh tế.

Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí BA, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các sản phẩm Edtech.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng, súc tích và thuyết phục.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có khả năng hợp tác hiệu quả với các bên liên quan.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, có khả năng xác định và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích như UML, Figma.

Có kiến thức về UI/UX là một lợi thế lớn.

Khả năng thích ứng linh hoạt với công việc, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

Thu nhập: từ 17tr - 22tr/tháng.

Lương tháng thứ 13, quà tặng, thưởng các dịp lễ, Tết. Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Có cơ chế thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng ngay khi ký hợp đồng thử việc.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định luật Lao động.

Được học hỏi/phát triển trong một môi trường startup công nghệ tràn đầy nhiệt huyết, đề cao giá trị tập thể, tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin