Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
1.1.1 Công tác chuyên môn
1.1.2 Công tác báo cáo
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên;
- Uu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực E-commerce, dịch vụ Fulfillment, Logistics quốc tế;...
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế, hoàn thuế;
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;
- Nắm vững các quy định chế độ thông tư thuế hiện hành;
- Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và phần mềm kế toán MIsa;
- Trung thực, quyết đoán, chi tiết và cẩn thận
- Có khả năng tổng hợp, lên báo cáo
- Có khả năng kiểm tra, soát xét số liệu tổng hợp và chi tiết
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao
- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Thì Được Hưởng Những Gì
1. Tiền lương
- Mức lương: 1
4.000.000 - 16.000.000 VND/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
